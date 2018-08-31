Outlook: Internationales «RE:» statt «AW:»

Wenn Sie ein deutschsprachiges Outlook auf einem deutschsprachigen System installiert haben, verwendet Outlook automatisch deutsche Kürzel im Betreff. Beim Beantworten einer Mail setzt es ein «AW:» für «Antwort» vor dem Betreff; bei weitergeleiteten Mails steht ein «WG:» anstelle eines «Fw:» für «forwarded». Ihr Unternehmen kommuniziert aber wegen der internationalen Firmenkultur hauptsächlich in Englisch; auch bei internen Mails. Daher möchten Sie diese Kürzel in Outlook ebenfalls in einer internationalen Schreibweise haben.

Hierfür gibts in Outlook eine Einstellung. Öffnen Sie Datei/Optionen und wählen Sie links die Kategorie Erweitert. Scrollen Sie im rechten Teil ein ganzes Stück herunter. Im Bereich «Internationale Optionen» haken Sie dies an: Nachrichtenköpfe von Antworten und Weiterleitungen sowie Weiterleitungsbenachrichtigungen in Englisch. Ab sofort wird Outlook RE: und FW: statt AW: und WG: verwenden.