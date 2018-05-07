Outlook-Serientermin: nur zukünftige Termine ändern

Ein Serientermin ist in Outlook grundsätzlich schnell erfasst: Start/Neue Elemente/Termin, die Infos hineinschreiben – und bei den Optionen den Serientyp wunschgemäss einstellen.

In unserem Leben ist aber nicht vieles in Stein gemeisselt. Daher muss man gelegentlich einen einzelnen Termin aus der Terminserie ändern. Und manchmal verschiebt sich eine wöchentliche Besprechung sogar dauerhaft auf einen neuen regelmässigen Zeitpunkt. Und spätestens hier wirds heikel, denn Outlook betreibt hier ein wenig «Geschichtsfälschung».

Darum hier einige Tipps zum Umgang mit Serienterminen:

Einzelnen Termin ändern: Sie können ohne Probleme einen einzelnen Termin aus einer Serie ändern. Das tangiert den Rest der Serie nicht. Ziehen Sie den zu verschiebenden Termin per Maus an die gewünschte Stelle im Kalender. Outlook wird Sie auf die Terminserie aufmerksam machen und Sie fragen, ob Sie nur dieses Datum ändern wollen. Wählen Sie «nur diesen» und passen Sie ihn entsprechend an. So weit, so einfach.

Ganze Terminserie ändern: Auch das geht noch einigermassen, ist allerdings nicht so offensichtlich. Doppelklicken Sie einen Termin aus Ihrer Terminserie. Wählen Sie bei der Rückfrage Die ganze Serie. Klicken Sie nun im Reiter Terminserie auf Optionen und wählen Sie wieder den Serientyp. Hier haben Sie nicht nur Kalenderdaten oder Wochentage zur Verfügung. Es gibt auch Optionen wie den «ersten Arbeitstag alle 1 Monate». Passen Sie diese Infos an, klicken Sie auf OK und ändern Sie gegebenenfalls noch den Text. Noch bei Aktionen auf Speichern & Schliessen klicken, wird die Serie angepasst.

Hier kommen gleich zwei Pferdefüsse:

Erstens: Wenn Sie eine Terminserie bearbeiten, ändern sich nicht nur die zukünftigen, sondern auch die bereits durchgeführten Termine! Das ist oft nicht erwünscht, denn vielleicht müssen Sie ja einmal nachsehen, wann welche Besprechungen stattgefunden haben. Outlook verfälscht diese Informationen also nachträglich.

Zweitens: Das gilt nicht nur für die serientreuen Termine, sondern auch für jene, die Sie individuell angepasst haben. Auch die werden wieder in die regelmässige Reihe zurückverschoben. Sie müssen also jene Termine, die aus der Reihe tanzen, wieder neu setzen.