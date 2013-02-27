Outlook: Text farblich hervorheben

Lösung: Mailclients schützen empfangene Nachrichten vor versehentlichen Änderungen. Sie erreichen das Gewünschte in Outlook aber trotzdem, wenn auch nicht besonders komfortabel.

Öffnen Sie die Mail, indem Sie sie in der Posteingangsliste doppelklicken. In Outlook 2007 halten Sie im Reiter Nachricht im Bereich Aktionen Ausschau nach Aktionen oder Andere Aktionen und dem Befehl Nachricht bearbeiten. Jetzt lässt sich die Textpassage markieren und bearbeiten. In Outlook 2010 und 2013 finden Sie den Befehl je nach verwendeter Fenstergrösse etwas unlogisch platziert: Im Reiter Nachricht entdecken Sie ihn im Bereich Verschieben unter Weitere Verschiebeaktionen.

Sobald Sie die Änderung vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. Alternativ schliessen Sie die Nachricht übers X oben rechts; Outlook fragt Sie dann automatisch, ob Sie die Änderungen speichern wollen. (PCtipp-Forum)