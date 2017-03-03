Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
3. Mär 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook: Wie exportiere ich all meine Signaturen?

Beim Umzug auf einen neuen Rechner fragen Sie sich: Wie bringen Sie Ihre liebevoll gestalteten Outlook-Signaturen aufs neue Gerät?

Signaturen gestalten: ja, exportieren: leider nein

© Quelle: PCtipp.ch

Interessanterweise bietet die Bedienoberfläche von Outlook keine Option, die Mailsignaturen zu exportieren. Eine solche Funktion würde man sich beispielsweise an der Stelle wünschen, an der man die Signaturen auch einrichtet. Das wäre bei Outlook 2016 unter Datei/Outlook-Optionen/E-Mail/Signaturen. Aber hier findet sich nichts dergleichen. Hier lassen sich Signaturen zwar erstellten, gestalten und verwalten, aber nicht exportieren.

Lösung: Aber es geht trotzdem – und zwar überraschend einfach, auch bei älteren Outlook-Versionen. Schliessen Sie Outlook. Drücken Sie Windowstaste+R zum Öffnen des «Ausführen»-Fensters. Tippen Sie exakt diese Zeichenfolge hinein; sie enthält keine Leerzeichen:

%appdata%\Microsoft\Signatures

Drücken Sie Enter, dann öffnet sich ein Ordner wie dieser: C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures. Hier finden Sie die Dateien, die Outlook für Nutzung in jedem ihm geläufigen Mailformat (HTML, reiner Text und RTF) aus Ihren Signaturentwürfen erstellt hat.

Das sind die Dateien, die Outlook für die Signaturen verwendet

 © Quelle: PCtipp.ch

Kopieren Sie all diese Dateien und Ordner beispielsweise auf einen USB-Stick, den Sie anschliessend am neuen Rechner anstöpseln. Schliessen Sie dort Outlook und öffnen Sie auf demselben Weg (Windowstaste+R, Eingabe von %appdata%\Microsoft\Signatures) den dortigen Signatures-Ordner. Kopieren Sie die Dateien ab dem USB-Stick in diesen Ordner. Ab sofort erscheinen die Signaturen in Ihrem neuen Outlook ebenfalls. 

Wichtig: Über die Systemvariable %appdata% erreichen Sie immer den Speicherort von Dateien und Einstellungen des jetzt gerade angemeldeten Windows-Benutzers. Falls Sie also auf diesem PC noch weitere Benutzerkonten mit Signaturen haben, müssen Sie sich mit jedem dieser Konten einmal einloggen, um die Signaturdateien auf die erwähnte Art zu sichern. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Datenverwaltung Firmen Hardware Kummerkasten Mobile PC Speicher Web-Dienste Windows Zubehör Smartphone & Apps Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare