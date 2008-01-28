Plötzlich wechselnde Umlaute - àéè statt äöü

Lösung: Vermutlich drücken Sie bei diesen Gelegenheiten versehentlich die Tastenkombination Alt+Shift. Dies schaltet schnell zwischen den installierten Eingabegebietsschemata um. Neben «Deutsch (Schweiz)» ist bei Ihnen vermutlich auch «Französisch (Schweiz)» installiert. Die vorhandenen Tastaturlayouts erscheinen, wenn Sie rechts in der Taskleiste einmal aufs DE- bzw. FR-Symbol klicken.

Wenn Sie die französische Tastenbelegung nie benötigen, können Sie sie entfernen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufs erwähnte Symbol und öffnen Sie die Einstellungen.