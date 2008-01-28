Tipps & Tricks
Plötzlich wechselnde Umlaute - àéè statt äöü
Lösung: Vermutlich drücken Sie bei diesen Gelegenheiten versehentlich die Tastenkombination Alt+Shift. Dies schaltet schnell zwischen den installierten Eingabegebietsschemata um. Neben «Deutsch (Schweiz)» ist bei Ihnen vermutlich auch «Französisch (Schweiz)» installiert. Die vorhandenen Tastaturlayouts erscheinen, wenn Sie rechts in der Taskleiste einmal aufs DE- bzw. FR-Symbol klicken.
Wenn Sie die französische Tastenbelegung nie benötigen, können Sie sie entfernen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufs erwähnte Symbol und öffnen Sie die Einstellungen.
Klicken Sie bei «Installierte Dienste» auf «FR Französisch (Schweiz)» und anschliessend auf die Schaltfläche Entfernen. Wiederholen Sie dies gegebenenfalls noch für andere aufgeführte Sprachen, die Sie nicht benötigen (z.B. Englisch). Bestätigen Sie dies mit OK, dann wird die Sprache entfernt. Sobald nur noch eine Sprache (mit den zwei angegliederten Einträgen) aufgelistet ist, entfällt eine Umschaltung, weshalb damit auch das Sprachsymbol aus der Taskleiste verschwindet.
Alternative: Möglicherweise wollen Sie nur das Tastenkürzel weghaben, aber die Sprachen drin lassen. Öffnen Sie wie vorhin beschrieben die Einstellungen und statten Sie der Schaltfläche Tastatur einen Besuch ab. Bei «Tastenkombination für Eingabegebietsschema» klicken Sie auf «Eingabegebietsschema wechseln» und auf Tastenkombination ändern.
Tilgen Sie die Häkchen bei «Eingabegebietsschema wechseln» und bei «Tastaturlayout wechseln». Bestätigen Sie alle Fenster mit OK. Nach dieser Vorkehrung lässt sich die Eingabesprache nur noch übers Taskleistensymbol ändern. Und die Tastenkombination macht Ihnen keinen Strich mehr durch die Rechnung. (PCtipp-Forum)
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