PowerPoint: Folien-Nummerierung auf zweiter Folie starten

Lösung: Das funktioniert in PowerPoint 2007 und neueren Versionen ganz ähnlich. Öffnen Sie Ihre Präsentation und stellen Sie via Ansicht sicher, dass Sie sich in der Normal-Ansicht befinden. Wechseln Sie im linken Fensterteil gegebenenfalls zum Reiter Folien.

Klicken Sie nun auf die erste Folie, welche diese Nummerierung erhalten soll. Scrollen Sie ganz nach unten. Drücken und halten Sie die Shift-Taste und klicken Sie auf die unterste Folie, die Sie mit der Foliennummer ausstatten wollen. Jetzt sind alle Folien markiert (erkennbar am orangen Rand). Klicken Sie jetzt im Register Einfügen im Bereich «Text» auf Foliennummer. Aktivieren Sie die Option Foliennummer und klicken Sie auf Übernehmen. Die Ziffern erscheinen, beginnen auf Folie Nummer zwei allerdings auch noch mit der Ziffer «2».

Wechseln Sie deshalb jetzt zum Reiter Entwurf und klicken im Bereich «Seite einrichten» auf Seite einrichten. Schalten Sie «Nummerierung beginnt bei» auf «0» (Null). Da Sie die erste Seite nicht mitmarkiert hatten, erscheint die Ziffer Null dort nicht, aber dafür haben Sie jetzt auf der zweiten Seite ordnungsgemäss die Ziffer «1». Weitere Infos finden Sie auch in diesem MS-KB-Artikel. (PCtipp-Forum)