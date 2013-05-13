Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
13. Mai 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

PowerPoint: Folien-Nummerierung auf zweiter Folie starten

Problem: Ich möchte bei einer Präsentation mit PowerPoint die Funktion «Foliennummerierung» nutzen. Allerdings soll die Nummerierung erst auf der zweiten Folie mit «1» beginnen. Wie kann ich das einstellen?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das funktioniert in PowerPoint 2007 und neueren Versionen ganz ähnlich. Öffnen Sie Ihre Präsentation und stellen Sie via Ansicht sicher, dass Sie sich in der Normal-Ansicht befinden. Wechseln Sie im linken Fensterteil gegebenenfalls zum Reiter Folien.

Klicken Sie nun auf die erste Folie, welche diese Nummerierung erhalten soll. Scrollen Sie ganz nach unten. Drücken und halten Sie die Shift-Taste und klicken Sie auf die unterste Folie, die Sie mit der Foliennummer ausstatten wollen. Jetzt sind alle Folien markiert (erkennbar am orangen Rand). Klicken Sie jetzt im Register Einfügen im Bereich «Text» auf Foliennummer. Aktivieren Sie die Option Foliennummer und klicken Sie auf Übernehmen. Die Ziffern erscheinen, beginnen auf Folie Nummer zwei allerdings auch noch mit der Ziffer «2».

Wechseln Sie deshalb jetzt zum Reiter Entwurf und klicken im Bereich «Seite einrichten» auf Seite einrichten. Schalten Sie «Nummerierung beginnt bei» auf «0» (Null). Da Sie die erste Seite nicht mitmarkiert hatten, erscheint die Ziffer Null dort nicht, aber dafür haben Sie jetzt auf der zweiten Seite ordnungsgemäss die Ziffer «1». Weitere Infos finden Sie auch in diesem MS-KB-Artikel. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Firmen Kummerkasten
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare