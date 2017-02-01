PowerPoint: Korrektursprache für alle Folien schnell ändern

Vielleicht ist es eine Präsentation, die Sie von der Konzernleitung in Deutschland oder in den USA bekommen haben – und Sie sollen diese mit den Schweizer Zahlen befüllen und übersetzen oder an die Schweizer Schreibweisen anpassen.

Man würde sich nun denken, es sollte so gehen: Einfach in die linke Spalte klicken, mit Ctrl+A alle Folien markieren und dann im Reiter Überprüfen via Sprache schnell die «Sprache für die Korrekturhilfen festlegen».

Aber da macht PowerPoint nicht mit, siehe Screenshot. Der Befehl ist nämlich deaktiviert. Müssen Sie das jetzt in jeder einzelnen Folie separat ändern? Nein, natürlich nicht.

Lösung: Heben Sie zunächst die Markierung aller Folien wieder auf, indem Sie einfach neben eine der Vorschaufolien klicken. Wechseln Sie zum Reiter Ansicht und aktivieren Sie die Gliederungsansicht. Die in den Folien enthaltenen Texte werden sofort bearbeitbar.