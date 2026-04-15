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Gaby Salvisberg
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Patrick Hediger
15. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

PowerPoint-Präsentation nach Abspielen beenden

Um eine PowerPoint-Präsentation automatisch ablaufen zu lassen, ohne dass am Ende ein schwarzer Bildschirm erscheint, kann die Anwendung so eingestellt werden, dass sie sich direkt nach der letzten Folie schliesst.
© Microsoft PowerPoint

Standardmässig blendet PowerPoint am Ende einer Präsentation eine schwarze Abschlussfolie ein. Falls Sie jedoch möchten, dass sich das Fenster nach dem letzten Slide sofort schliesst – etwa um den Blick auf eine dahinterliegende Anwendung freizugeben –, lässt sich dieses Verhalten in den Einstellungen deaktivieren.

Die Option ist hier zu finden

 © PCtipp.ch

Lösung: Um die abschliessende Schwarzblende zu deaktivieren, rufen Sie bitte die PowerPoint-Optionen über das Menü Datei auf. Wählen Sie die Kategorie Erweitert und navigieren Sie zum Bereich Bildschirmpräsentation. Entfernen Sie dort die Markierung bei Mit schwarzer Folie beenden und schliessen Sie den Vorgang mit OK ab.

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