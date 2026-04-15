PowerPoint-Präsentation nach Abspielen beenden

Lösung: Um die abschliessende Schwarzblende zu deaktivieren, rufen Sie bitte die PowerPoint-Optionen über das Menü Datei auf. Wählen Sie die Kategorie Erweitert und navigieren Sie zum Bereich Bildschirmpräsentation. Entfernen Sie dort die Markierung bei Mit schwarzer Folie beenden und schliessen Sie den Vorgang mit OK ab.