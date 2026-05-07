Check von Neo-Banken in der Schweiz

Zunehmend eröffnen Schweizerinnen und Schweizer heute ein Bankkonto, ohne je eine Filiale zu betreten. Statt Schalterhalle und Papierformular reicht eine App. Namen von digitalen Banken wie Yuh, Neon, Revolut oder Zak haben sich in den vergangenen Jahren fest etabliert. Sie alle sind sogenannte Neo-Banken. Doch was genau ist das? Wie sicher ist Ihr Geld dort? Und was unterscheidet diese Anbieter regulatorisch von klassischen Banken? Wir erklären es Ihnen und vergleichen die wichtigsten Anbieter.

Was ist eine Neo-Bank?

Eine Neo-Bank ist von Grund auf digital aufgebaut. Sie hat in der Regel keine Filialen, keine Schalter und oft auch keine klassische Beraterstruktur. Kontoeröffnung, Kartenverwaltung und Support laufen vollständig über eine Smartphone-App.

Dies dürfen Sie auf keinen Fall mit E-Banking verwechseln. Das ist einfach das digitale Portal einer klassischen Bank. Die Bank existiert weiterhin mit Filialen, Schaltern, Beratern und eigener Infrastruktur. Das Online-banking ist hier nur ein zusätzlicher Zugangskanal. Einfach ausgedrückt: E-Banking ist die digitale Erweiterung einer bestehenden Bank. Eine Neo-Bank ist hingegen eine Bank, die von Anfang an nur digital gedacht wurde. Die Smartphone-App ist quasi die Bank.

Wichtig: «Neo-Bank» ist kein geschützter Begriff. Hinter den Apps stehen sehr unterschiedliche Strukturen. Manche verfügen über eine Banklizenz, andere arbeiten mit Partnerbanken oder besitzen eine Fintech-Lizenz.

Die wichtigsten Vorteile

Warum soll man überhaupt eine Neo-Bank nutzen? Es gibt gleich mehrere Vorteile, auf die wir im Folgenden eingehen.

Ein Tipp: Sie können eine Neo-Bank auch einfach für Zweitkonten und spezielle Fälle (etwa im Urlaub im Ausland oder für Transaktionen im Ausland) verwenden.

Tiefere Gebühren

Viele Neo-Banken verlangen:

keine Kontoführungsgebühr

keine oder nur sehr geringe Jahresgebühren für Karten

deutlich tiefere Fremdwährungsaufschläge

Gerade bei Zahlungen in Euro oder US-Dollar kann das im Jahr schnell einige Hundert Franken ausmachen.

Multiwährungskonten

Mehrere Währungen gleichzeitig halten? Bei klassischen Banken ist das oft umständlich und teuer. Neo-Banken ermöglichen:

Konten in Euro, US-Dollar und weiteren Währungen

Umtausch zum Interbankenkurs

sofortige Nutzung im Ausland

Für Reisende oder Onlineshopper ist das ein klarer Vorteil.

Moderne, übersichtliche Apps

Neo-Banken setzen konsequent auf Benutzerfreundlichkeit, unter anderem:

Echtzeit-Pushmeldungen bei jeder Zahlung

Ausgabenanalyse nach Kategorien

Budgetplanung

digitale Kartensperrung und -entsperrung per Klick

Viele klassische Banken haben in den vergangenen Jahren zwar technologisch aufgeholt, doch die Neo-Banken gelten weiterhin als besonders intuitiv punkto App-Bedienung. Sie haben sich von Beginn an darauf konzentriert, auf Smartphones zu funktionieren.

Schnellere Innovation

Neue Funktionen werden bei Neo-Banken oft schneller eingeführt. Das liegt daran, dass sie keine jahrzehntealten IT-Systeme umbauen müssen. Oft wird auch mit der Community zusammengearbeitet, um zu verstehen, welche neuen Funktionen sich die Nutzerinnen und Nutzer wünschen.

Wo liegen die Nachteile?

Natürlich hat der rein digitale Zugang auch verschiedene Nachteile, die wir nicht verschweigen wollen.

Kein Filialnetz

Wer persönliche Beratung oder regelmässige Bareinzahlungen benötigt, wird bei Neo-Banken an Grenzen stossen. Da es keine Schalter gibt, muss man Bargeld über Umwege einzahlen. Bei Neon etwa, geht das nur via Twint-Guthaben-Codes oder wenn man sich einen Einzahlungsschein generiert. So kann man am Postschalter seine eigene Rechnung bezahlen. Die Post verlangt hierfür jedoch Gebühren.

Support meist nur digital

Der Kundensupport läuft häufig über Chat oder E-Mail. Telefonische Beratung ist nicht immer Standard. In Stosszeiten kann es zu Wartezeiten kommen.

Nicht ideal für komplexe Geschäfte

Hypotheken, umfangreiche Vermögensberatung oder KMU-Lösungen gehören meist nicht zum Kernangebot von Neo-Banken. Für solche Bedürfnisse bleiben klassische Banken oft die bessere Wahl.

Sicherheit

Bei Banken ist die Sicherheit zentral. Hier haben auch die Neo-Banken vorgesorgt. Sie sind technisch gut abgesichert, und zwar mit:

Zwei-Faktor-Authentifizierung

biometrischer Anmeldung

sofortiger Kartensperrung

Transaktionsbenachrichtigungen in Echtzeit auf dem Smartphone

Da alles digital läuft, werden verdächtige Aktivitäten oft schneller erkannt als bei traditionellen Systemen. Auch wenn jemand Ihre Log-in-Daten hat, kann die Person nicht einfach in Ihr Konto, da dieses an Ihr Handy gekoppelt ist. Datenschutzrechtlich unterstehen Schweizer Anbieter dem Schweizer Datenschutzgesetz und EU-­Anbieter der DSGVO.

Die Lizenzmodelle

Bevor Sie sich für eine Neo-Bank entscheiden, ist es wichtig, dass Sie die unterschiedlichen Lizenzmodelle kennen.

Vollbanklizenz (Schweiz)

Eine Vollbanklizenz wird von der FINMA erteilt. Banken mit dieser Lizenz dürfen:

Kundengelder entgegennehmen

Kredite vergeben

Hypotheken anbieten

Einlagen verwalten

Anlageprodukte anbieten

Sie unterstehen vollständig der Schweizer Bankenregulierung und sind ausserdem Mitglied von esisuisse. Das bedeutet: Einlagen bis zu 100 000 Franken pro Kunde sind gesetzlich geschützt.

Banking-as-a-Service-Modell

Hier besitzt das Fintech-Unternehmen keine Banklizenz. Stattdessen arbeitet es mit einer lizenzierten Schweizer Bank zusammen. Die Partnerbank führt die Konten rechtlich im Hintergrund. Das bedeutet:

das Geld liegt bei der Partnerbank

die Einlagensicherung greift über diese Bank

die App stammt vom Fintech

Für Kundinnen und Kunden macht das im Alltag wenig Unterschied – regulatorisch ist jedoch die Partnerbank verantwortlich.

Fintech-Lizenz (Schweiz)

Seit dem 1. Januar 2019 gibt es in der Schweiz die sogenannte Fintech-Lizenz. Sie erlaubt es Unternehmen, Kundengelder bis zu 100 Millionen Franken entgegenzunehmen – jedoch mit Einschränkungen. So berechtigt die Fintech-Lizenz nicht dazu, Kredite zu vergeben. Der grösste Unterschied zur Vollbanklizenz liegt im Schutz der Kundengelder: Die Gelder müssen gesetzlich strikt vom Firmenvermögen getrennt aufbewahrt werden. Sie gehören rechtlich weiterhin den Kundinnen und Kunden und fliessen im Konkursfall nicht in die Konkursmasse des Unternehmens.

Das bedeutet: Geht das Fintech pleite, können die Kundengelder grundsätzlich an die Kunden zurückgeführt werden. Der Unterschied liegt primär im Verfahren: Während bei einer Vollbank die Einlagensicherung bis 100 000 Franken automatisch und standardisiert greift, erfolgt die Rückführung bei einer Fintech-Lizenz über das Konkursverfahren. Das kann administrativ etwas länger dauern, ist aber rechtlich klar geregelt.

EU-Banklizenz

Internationale Neo-Banken besitzen meist eine europäische Banklizenz, etwa in Litauen, Deutschland oder den Niederlanden. Das bedeutet im Detail:

Einlagensicherung bis zu 100 000 Euro

Regulierung nach EU-Recht

keine Schweizer Einlagensicherung

Für Schweizer Kunden ist wichtig zu wissen: Im Insolvenzfall greift das Sicherungssystem des jeweiligen EU-Landes, nicht das Schweizer. Administrativ kann das allerdings für Schweizer Bürgerinnen und Bürger umständlicher sein, da die Kommunikation über ausländische Behörden läuft.