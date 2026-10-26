So geht Schutz vor Datenklau und Stalking

Das Internet versucht seit den ersten Stunden, seine Anwender zu durchleuchten, um so zufällig passende Angebote zu liefern und ein gutes Geschäft zu machen. Die ganze Werbung, das Tracking, Cookies und vermeintlich tolle Browser-Tools gehören eindeutig in die Kategorie «nervig».

Geht es allerdings um Keylogger, Infostealer, Spyware oder Trojaner, sind wir bei der Kategorie «gefährlich» angelangt, gegen die es auch guten Schutz gibt. Eine weitere eigene Kategorie ist sogenannte Stalkerware. Damit will eine Person eine andere ausspionieren oder kontrollieren. Dass dies nicht harmlos ist, hat auch die Schweizer Gesetzgebung erkannt: Hierzulande ist seit dem 1. Januar 2026 Stalking ein eigener Straftatbestand, nämlich Art. 181b StGB («Nachstellung»). Zu Stalking zählt auch der Angriff mit jeglicher Software oder Hardware (Tracker), sogenanntes Cyberstalking, Bild 1.

Nachfolgend erklären wir Ihnen die Gefahren rund um Cyberstalking und nervige Tracking-Tools. Gleichzeitig geben wir Ihnen Tipps, wie Sie sich unter Windows und Android absichern.