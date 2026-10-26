Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Markus Selinger
26. Okt 2026
Lesedauer 7 Min.

Sicherheits-Tipps

So geht Schutz vor Datenklau und Stalking

Es gibt viel Software und Services, um Anwender gläsern zu machen. Die meisten sind nur nervig. Gefährlich wird es allerdings bei Keyloggern oder Infostealern und insbesondere bei Stalkerware. Wir geben wichtige Tipps zum Schutz.
shutterstock_1361794664@Skorzewiak_web.jpg
© Shutterstock/Skorzewiak 

Das Internet versucht seit den ersten Stunden, seine Anwender zu durchleuchten, um so zufällig passende Angebote zu liefern und ein gutes Geschäft zu machen. Die ganze Werbung, das Tracking, Cookies und vermeintlich tolle Browser-Tools gehören eindeutig in die Kategorie «nervig».

Geht es allerdings um Keylogger, Infostealer, Spyware oder Trojaner, sind wir bei der Kategorie «gefährlich» angelangt, gegen die es auch guten Schutz gibt. Eine weitere eigene Kategorie ist sogenannte Stalkerware. Damit will eine Person eine andere ausspionieren oder kontrollieren. Dass dies nicht harmlos ist, hat auch die Schweizer Gesetzgebung erkannt: Hierzulande ist seit dem 1. Januar 2026 Stalking ein eigener Straftatbestand, nämlich Art. 181b StGB («Nachstellung»). Zu Stalking zählt auch der Angriff mit jeglicher Software oder Hardware (Tracker), sogenanntes Cyberstalking, Bild 1.

Nachfolgend erklären wir Ihnen die Gefahren rund um Cyberstalking und nervige Tracking-Tools. Gleichzeitig geben wir Ihnen Tipps, wie Sie sich unter Windows und Android absichern.

1_ch_gesetz_stalking_web.jpg

Bild 1: Stalking ist alles andere als harmlos und in der Schweiz seit diesem Jahr eine Straftat

 © PCtipp
Gefährlicher Datenklau

Die erste Kategorie «gefährlich» umfasst alles, was oft mit dem Überbegriff Malware zusammengefasst wird, etwa Keylogger (Tastaturspione), Infostealer (spezialisierte Unterart von Spyware, die gezielt nach wertvollen, lokal gespeicherten Daten scannt), Spyware (Software, die heimlich Aktivitäten auf einem Gerät überwacht und Daten sammelt) oder Trojaner (Programme, die sich als nützliche oder legitime Software tarnen, um den Anwender zur Installation zu verleiten). Sie sollten die Gefahr nicht unterschätzen, denn auch die Daten von einfachen privaten Internetnutzern sind auf dem Markt im Darknet ihr Geld wert. Begeht ein Cybergangster mit Ihrer gestohlenen Identität eine Straftat, stehen die Opfer später vor Ihrer Tür und verursachen Ärger.

Bei all diesen Schädlingen empfehlen wir immer eine gute Schutz-Software für Ihre Geräte. Unter Windows gibt es als Standard den vorinstallierten Microsoft Defender und bei Android Google das installierte Play Protect. Die am Markt angebotenen Sicherheits-Suiten sind jedoch meist noch einen Tick besser als die Standards und haben auch oft viele nützliche Schutz-Tools an Bord.

Das AV-TEST-Institut untersucht regel­mässig Antiviren-Software für verschiedene Systeme und veröffentlicht die Ergebnisse gratis unter av-test.org/de/antivirus, Bild 2. Dort können Sie nachsehen, welches Schutzpaket für Sie das sicherste ist – oder ob Sie es bereits nutzen. In den Tests vergibt das Labor Prüfpunkte, wie gut die Pakete Keylogger, Infostealer, Spyware, Trojaner oder jegliche weitere Form von Malware abwehren.

2_avt_test_software_windows.jpg

Bild 2: Für die Wahl der Sicherheits-Software lohnt sich ein Blick auf die Website von AV-TEST

 © PCtipp

Tipps für Windows

Die grossen Anbieter, wie Norton, Bitdefender oder Kaspersky bieten in ihren fast immer perfekt bewerteten Schutz-Suiten richtig viele weitere Sicherheits-Tools an. Das sind ein Netzwerkmonitor, eine Smarthome-Geräteübersicht, Optimierungs-Tools, App-Updater und mehr. App-Updater sind speziell nützlich, denn aktuelle Programme verhindern Lücken.

Bei allen Plus- oder Deluxe-Versionen ist auch kostenloses VPN mit an Bord. Damit surfen sie nicht nur sicher, sondern verhindern gefährliche Downloads und weitere Angriffe. Auch Verbindungen zu unbekannten WLANs sind durch VPN perfekt abgesichert. Ganz nebenbei verhindern Sie ein Tracking Ihrer IP-Adresse.

Tipps für Android

Android ist zwar von seiner Systemarchitektur bereits recht sicher, aber eine gute Schutz-App kann nie schaden. Wenn Sie unter Windows eine Plus- oder Deluxe-Sicherheits-Software haben, können Sie diese Lizenzen oft auch für die passende Schutz-App unter Android verwenden. Falls das nicht der Fall ist, sollten Sie zum Beispiel die kostenlose Schutz-App von Sophos einsetzen. Diese schützt sehr gut, hat viele praktische Extras mit dabei und kostet sie keinen Rappen. Suchen Sie im Google Play Store einfach nach Sophos Intercept X for Mobile, Bild 3.

3_sophos_intercept_android.jpg

Bild 3: Für Android empfiehlt sich die kostenlose Sicherheits-App Sophos Intercept X for Mobile

 © PCtipp
Stalkerware

Wie eingangs erwähnt, ist seit dem 1. Januar 2026 Stalking ein eigener Straftatbestand. Meist nutzen Stalker für den Angriff auf ihre Opfer sogenannte Stalkerware – eine Software zur Überwachung eines Geräts und zur Standortbestimmung. Diese Art eines Angriffs wird Cyberstalking genannt und erfüllt ebenfalls den Straftatbestand.

Was kann eine solche Spionage-Software genau? Meistens versuchen Stalker die Verfolgungsanwendung auf mobilen Geräten zu installieren, denn diese sind rund um die Uhr in der Nähe eines Opfers. Diverse Sicherheitsforscher haben sich solche Spionage-Apps angesehen und aufgelistet, was diese alles für Funktionen umfassen. Hier eine Liste der in den Apps teilweise angebotenen Spionage-Funktionen:

  • GPS-Tracking

  • Standortverlauf

  • Anrufprotokolle

  • Anrufaufzeichnung

  • SMS-Überwachung

  • Chat-Überwachung (WhatsApp etc.)

  • Social-Media-Überwachung

  • Kamerafernsteuerung

  • Mikrofonaktivierung (abhören)

  • Galeriezugriff (Fotos und Videos)

  • Browserverlauf

  • Kontakte- und Kalenderzugriff

  • Tarnmodus (Verstecken der App)

  • Dashboard-Fernsteuerung

  • Die von den Anbietern eröffneten Möglichkeiten sind erschreckend.

Einen Blick hinter die Kulissen gab es im Fall von mSpy, einer «Handy Spionage-App» (Titel auf der Anbieter-Homepage), die offiziell zur Überwachung von Kindern beworben wird, Bild 4. Im Juni 2024 erbeuteten Hacktivisten (Kofferwort aus Hacker und Aktivist) über 300 Gigabytes an Daten und stellten diese online, inklusive Support-Tickets.

4_mspy_tschechien_werbung.jpg

Bild 4: mSpy ist eine Stalker-Software, die zur Überwachung von Kindern beworben wird

 © PCtipp

Diese Aussagen hat SRF ausgewertet und als sehr empfehlenswerte Story aufgearbeitet: «Geliebt, getracked, gestalked: Wie Schweizerinnen und Schweizer ihre Liebsten überwachen». Den Artikel lesen Sie unter dem Link go.pctipp.ch/3550, Bild 5.

5_SRF_Story_zu_mspy.jpg

Bild 5: Die SRF-Story zu mSpy ist sehr empfehlenswert

 © PCtipp

Zuerst die schlechte Nachricht: Leider gibt es im Internet und insbesondere im Darknet eine recht grosse Anzahl solcher Software. Die gute Nachricht: Schutz-Software für Windows oder Android kann diese Programme oft erkennen und blockieren oder sie zumindest identifizieren, damit Sie diese entfernen können.

Die unabhängigen Test­institute AV-TEST und AV-Comparatives haben 2021 und 2025 bekannte Schutz-Apps gegen Stalkerware getestet. Dabei mussten die Schutz-Apps 29 bzw. 17 Exemplare der Spione erkennen, Bild 6 und Bild 7. Im älteren Test war die Erkennung bei einigen Apps noch durchwachsen, im neuen Test sind die Ergebnisse wesentlich besser. Allerdings: In beiden Tests wurde auch der Standardschutz unter Android namens Play Protect mit untersucht. Im ersten Test fand der Service nur 31 Prozent und im neueren Test 53 Prozent der Stalkerware. Das heisst: Nutzen Sie eine gute Schutz-App. Googles Play Protect erkennt zu wenig.

6_AV_Test_Stalkerware_web.jpg

Bild 6: AV-TEST prüft auch, wie gut Schutzanwendungen Stalkerware erkennen

 © PCtipp
7_AVcomparatives_Test_stalkerware_web.jpg

Bild 7: AV-Comparatives prüft Sicherheits-Tools ebenfalls mittels Stalkerware

 © PCtipp

Interessant: Die oben genannte kostenlose Android-Schutz-App Sophos Intercept X for Mobile wehrte im jüngeren Test ganze 15 von 17 Spionen ab.

Typische Anzeichen, dass auf Ihrem Smartphone eine Stalkerware- bzw. Spionage-Software läuft, sind folgende:

  • Der Datenverbrauch ist plötzlich viel höher

  • Das Smartphone ist langsamer als sonst

  • Die Akkuleistung sinkt recht schnell

  • Es sind unbekannte Apps da

  • Sie hören Hintergrundgeräusche beim Telefonieren

Wenn Sie technisch nicht mehr weiterwissen, empfehlen die Experten im Notfall sogar den Wechsel auf ein anderes Handy.

Surf-Tipp: Auf der Internetseite der «Koalition gegen Stalkerware» (stopstalkerware.org/de) finden Opfer oder Menschen, die einen Verdacht hegen, viele Informationen, wie sie sich bei digitalen Problemen selbst helfen können und mehr.

Hardware-Tracker

Ausser dem Einsatz einer Stalkerware versuchen Stalker auch die Nutzung von Onlinetrackern. Diese gibt es aber nicht nur wie oben erwähnt als Funktion in einer Stalker-Software, sondern auch als Hardware-Tracker. Das sind sehr kleine Geräte, die auch Air Tracker oder Smart Tag genannt werden. Sicherheitsfachleute bezeichnen die Geräte auch einfach als Peilsender, Bild 8.

Diese Tracker funktionieren mithilfe von Bluetooth. Da die Reichweite dieser Technik auf 10 bis 25 Meter begrenzt ist, arbeitet man hier mit einem Trick: Der kleine Tracker wird zuerst bei Apple oder Android mit seiner ID registriert – sonst nichts. Danach sendet das Gerät alle paar Sekunden mit einer sehr stromsparenden Technik sogenannte Beacon‑Signale, die aber anonymisiert sind. Im Signal steckt nur eine wechselnde, kryptografisch abgeleitete ID. Es wird auf diese Weise kein Standort übermittelt.

12_revo_uninstaller_tool_web.jpg

Bild 12: Revo Uninstaller löscht unerwünschte Programme komplett von der Festplatte

 © PCtipp

Schluss mit Tracking-Cookies

Tracking-Cookies sind kleine Dateien, die das Surfverhalten über mehrere Webseiten hinweg aufzeichnen. Sie sind vor allem deshalb störend, weil sie personalisierte Werbung, Wiedererkennung und Profilbildung ermöglichen. Sie können Cookies regelmässig von Hand löschen. Komfortabel ist das aber nicht.

Unser Tipp: Der Webrowser Mozilla Firefox (Download unter der Internetadresse firefox.com/de) sperrt die Daten von jeder besuchten Internetseite in eine eigene, unsichtbare «Keksdose». Wenn Sie beispielsweise erst in einem Schuhshop stöbern und danach eine Nachrichtenseite öffnen, verhindert Firefox, dass Werbefirmen die Daten aus der Schuhkeksdose auf der Nachrichtenseite heimlich auslesen. Dadurch können Werbenetzwerke Ihnen nicht mehr quer durch das Internet folgen, um ein persönliches Profil über Sie zu erstellen – und das Beste daran ist, dass alle Funktionen der Webseiten (wie gespeicherte Warenkörbe) trotzdem fehlerfrei weiter funktionieren.

Kommentare

Sicherheit Internet & Sicherheit Tipps Software
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

keyfinder brack abobonus.jpg
News
PCtipp Abobonus
Key-Finder 4smarts SkyTag Plus für 16.90 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 9 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das Key-Finder 4smarts SkyTag Plus für 16.90 Franken bestellen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
26. Okt 2026
Mehr erfahren
united starlink tracker.jpg
News
United Airlines präsentiert Starlink Tracker
United Airlines baut die Verfügbarkeit von Starlink-WLAN innerhalb der Flotte aus, sodass bereits auf fast jedem zweiten Flug dieses Angebot genutzt werden kann. Auf welchen soll ein Tracker zeigen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Okt 2026
Mehr erfahren
swiss government cloud admin.png
News
Ausschreibung für Swiss Government Cloud gestartet
Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) hat die Ausschreibung für die Swiss Government Cloud (SGC) auf der Beschaffungsplattform SIMAP veröffentlicht. Die aktuelle Cloud-Infrastruktur der Bundesverwaltung stösst an ihre Grenzen und wird den Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gerecht.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
25. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Backup-Infos
In welcher Datei liegen eigentlich Ihre Browser-Bookmarks?
Beim Backup würden Sie von Ihrem Webbrowser gerne nur die Lesezeichen bzw. Favoriten sichern. Aber wo sind die auf Windows-Systemen gespeichert? Wir zeigen es für Google Chrome, Microsoft Edge (alt und neu), Mozilla Firefox und Internet Explorer.
5 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
16. Okt 2020
ChatGPT Image 17. Juni 2026, 08_22_08_web.jpg
Praxis
App-Tipps
Gutes aus Europa - Software-Alternativen zu US-Produkten
Europa möchte sich von den USA softwaretechnisch unabhängiger machen. Dieser Wunsch hält auch zunehmend bei Privatanwendern Einzug. In diesem Artikel finden Sie die besten Alternativen zu häufig genutzter US-Software.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
6. Okt 2026
Gemini_Generated_Image_neoga0neoga0neog_web.jpg
Praxis
Software-Tipps
10 Gratis-Tools für Windows
Nicht jede nützliche Software muss Geld kosten. Mit den richtigen Freeware-Programmen erweitern Sie Windows um praktische Funktionen und erledigen viele Aufgaben schneller, einfacher und komfortabler.
7 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Fischer.png
Andreas Fischer
20. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare