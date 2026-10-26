Sicherheits-Tipps
So geht Schutz vor Datenklau und Stalking
Das Internet versucht seit den ersten Stunden, seine Anwender zu durchleuchten, um so zufällig passende Angebote zu liefern und ein gutes Geschäft zu machen. Die ganze Werbung, das Tracking, Cookies und vermeintlich tolle Browser-Tools gehören eindeutig in die Kategorie «nervig».
Geht es allerdings um Keylogger, Infostealer, Spyware oder Trojaner, sind wir bei der Kategorie «gefährlich» angelangt, gegen die es auch guten Schutz gibt. Eine weitere eigene Kategorie ist sogenannte Stalkerware. Damit will eine Person eine andere ausspionieren oder kontrollieren. Dass dies nicht harmlos ist, hat auch die Schweizer Gesetzgebung erkannt: Hierzulande ist seit dem 1. Januar 2026 Stalking ein eigener Straftatbestand, nämlich Art. 181b StGB («Nachstellung»). Zu Stalking zählt auch der Angriff mit jeglicher Software oder Hardware (Tracker), sogenanntes Cyberstalking, Bild 1.
Nachfolgend erklären wir Ihnen die Gefahren rund um Cyberstalking und nervige Tracking-Tools. Gleichzeitig geben wir Ihnen Tipps, wie Sie sich unter Windows und Android absichern.
Gefährlicher Datenklau
Die erste Kategorie «gefährlich» umfasst alles, was oft mit dem Überbegriff Malware zusammengefasst wird, etwa Keylogger (Tastaturspione), Infostealer (spezialisierte Unterart von Spyware, die gezielt nach wertvollen, lokal gespeicherten Daten scannt), Spyware (Software, die heimlich Aktivitäten auf einem Gerät überwacht und Daten sammelt) oder Trojaner (Programme, die sich als nützliche oder legitime Software tarnen, um den Anwender zur Installation zu verleiten). Sie sollten die Gefahr nicht unterschätzen, denn auch die Daten von einfachen privaten Internetnutzern sind auf dem Markt im Darknet ihr Geld wert. Begeht ein Cybergangster mit Ihrer gestohlenen Identität eine Straftat, stehen die Opfer später vor Ihrer Tür und verursachen Ärger.
Bei all diesen Schädlingen empfehlen wir immer eine gute Schutz-Software für Ihre Geräte. Unter Windows gibt es als Standard den vorinstallierten Microsoft Defender und bei Android Google das installierte Play Protect. Die am Markt angebotenen Sicherheits-Suiten sind jedoch meist noch einen Tick besser als die Standards und haben auch oft viele nützliche Schutz-Tools an Bord.
Das AV-TEST-Institut untersucht regelmässig Antiviren-Software für verschiedene Systeme und veröffentlicht die Ergebnisse gratis unter av-test.org/de/antivirus, Bild 2. Dort können Sie nachsehen, welches Schutzpaket für Sie das sicherste ist – oder ob Sie es bereits nutzen. In den Tests vergibt das Labor Prüfpunkte, wie gut die Pakete Keylogger, Infostealer, Spyware, Trojaner oder jegliche weitere Form von Malware abwehren.
Tipps für Windows
Die grossen Anbieter, wie Norton, Bitdefender oder Kaspersky bieten in ihren fast immer perfekt bewerteten Schutz-Suiten richtig viele weitere Sicherheits-Tools an. Das sind ein Netzwerkmonitor, eine Smarthome-Geräteübersicht, Optimierungs-Tools, App-Updater und mehr. App-Updater sind speziell nützlich, denn aktuelle Programme verhindern Lücken.
Bei allen Plus- oder Deluxe-Versionen ist auch kostenloses VPN mit an Bord. Damit surfen sie nicht nur sicher, sondern verhindern gefährliche Downloads und weitere Angriffe. Auch Verbindungen zu unbekannten WLANs sind durch VPN perfekt abgesichert. Ganz nebenbei verhindern Sie ein Tracking Ihrer IP-Adresse.
Tipps für Android
Android ist zwar von seiner Systemarchitektur bereits recht sicher, aber eine gute Schutz-App kann nie schaden. Wenn Sie unter Windows eine Plus- oder Deluxe-Sicherheits-Software haben, können Sie diese Lizenzen oft auch für die passende Schutz-App unter Android verwenden. Falls das nicht der Fall ist, sollten Sie zum Beispiel die kostenlose Schutz-App von Sophos einsetzen. Diese schützt sehr gut, hat viele praktische Extras mit dabei und kostet sie keinen Rappen. Suchen Sie im Google Play Store einfach nach Sophos Intercept X for Mobile, Bild 3.
Stalkerware
Wie eingangs erwähnt, ist seit dem 1. Januar 2026 Stalking ein eigener Straftatbestand. Meist nutzen Stalker für den Angriff auf ihre Opfer sogenannte Stalkerware – eine Software zur Überwachung eines Geräts und zur Standortbestimmung. Diese Art eines Angriffs wird Cyberstalking genannt und erfüllt ebenfalls den Straftatbestand.
Was kann eine solche Spionage-Software genau? Meistens versuchen Stalker die Verfolgungsanwendung auf mobilen Geräten zu installieren, denn diese sind rund um die Uhr in der Nähe eines Opfers. Diverse Sicherheitsforscher haben sich solche Spionage-Apps angesehen und aufgelistet, was diese alles für Funktionen umfassen. Hier eine Liste der in den Apps teilweise angebotenen Spionage-Funktionen:
GPS-Tracking
Standortverlauf
Anrufprotokolle
Anrufaufzeichnung
SMS-Überwachung
Chat-Überwachung (WhatsApp etc.)
Social-Media-Überwachung
Kamerafernsteuerung
Mikrofonaktivierung (abhören)
Galeriezugriff (Fotos und Videos)
Browserverlauf
Kontakte- und Kalenderzugriff
Tarnmodus (Verstecken der App)
Dashboard-Fernsteuerung
Die von den Anbietern eröffneten Möglichkeiten sind erschreckend.
Einen Blick hinter die Kulissen gab es im Fall von mSpy, einer «Handy Spionage-App» (Titel auf der Anbieter-Homepage), die offiziell zur Überwachung von Kindern beworben wird, Bild 4. Im Juni 2024 erbeuteten Hacktivisten (Kofferwort aus Hacker und Aktivist) über 300 Gigabytes an Daten und stellten diese online, inklusive Support-Tickets.
Diese Aussagen hat SRF ausgewertet und als sehr empfehlenswerte Story aufgearbeitet: «Geliebt, getracked, gestalked: Wie Schweizerinnen und Schweizer ihre Liebsten überwachen». Den Artikel lesen Sie unter dem Link go.pctipp.ch/3550, Bild 5.
Zuerst die schlechte Nachricht: Leider gibt es im Internet und insbesondere im Darknet eine recht grosse Anzahl solcher Software. Die gute Nachricht: Schutz-Software für Windows oder Android kann diese Programme oft erkennen und blockieren oder sie zumindest identifizieren, damit Sie diese entfernen können.
Die unabhängigen Testinstitute AV-TEST und AV-Comparatives haben 2021 und 2025 bekannte Schutz-Apps gegen Stalkerware getestet. Dabei mussten die Schutz-Apps 29 bzw. 17 Exemplare der Spione erkennen, Bild 6 und Bild 7. Im älteren Test war die Erkennung bei einigen Apps noch durchwachsen, im neuen Test sind die Ergebnisse wesentlich besser. Allerdings: In beiden Tests wurde auch der Standardschutz unter Android namens Play Protect mit untersucht. Im ersten Test fand der Service nur 31 Prozent und im neueren Test 53 Prozent der Stalkerware. Das heisst: Nutzen Sie eine gute Schutz-App. Googles Play Protect erkennt zu wenig.
Interessant: Die oben genannte kostenlose Android-Schutz-App Sophos Intercept X for Mobile wehrte im jüngeren Test ganze 15 von 17 Spionen ab.
Typische Anzeichen, dass auf Ihrem Smartphone eine Stalkerware- bzw. Spionage-Software läuft, sind folgende:
Der Datenverbrauch ist plötzlich viel höher
Das Smartphone ist langsamer als sonst
Die Akkuleistung sinkt recht schnell
Es sind unbekannte Apps da
Sie hören Hintergrundgeräusche beim Telefonieren
Wenn Sie technisch nicht mehr weiterwissen, empfehlen die Experten im Notfall sogar den Wechsel auf ein anderes Handy.
Surf-Tipp: Auf der Internetseite der «Koalition gegen Stalkerware» (stopstalkerware.org/de) finden Opfer oder Menschen, die einen Verdacht hegen, viele Informationen, wie sie sich bei digitalen Problemen selbst helfen können und mehr.
Hardware-Tracker
Ausser dem Einsatz einer Stalkerware versuchen Stalker auch die Nutzung von Onlinetrackern. Diese gibt es aber nicht nur wie oben erwähnt als Funktion in einer Stalker-Software, sondern auch als Hardware-Tracker. Das sind sehr kleine Geräte, die auch Air Tracker oder Smart Tag genannt werden. Sicherheitsfachleute bezeichnen die Geräte auch einfach als Peilsender, Bild 8.
Diese Tracker funktionieren mithilfe von Bluetooth. Da die Reichweite dieser Technik auf 10 bis 25 Meter begrenzt ist, arbeitet man hier mit einem Trick: Der kleine Tracker wird zuerst bei Apple oder Android mit seiner ID registriert – sonst nichts. Danach sendet das Gerät alle paar Sekunden mit einer sehr stromsparenden Technik sogenannte Beacon‑Signale, die aber anonymisiert sind. Im Signal steckt nur eine wechselnde, kryptografisch abgeleitete ID. Es wird auf diese Weise kein Standort übermittelt.
Schluss mit Tracking-Cookies
Tracking-Cookies sind kleine Dateien, die das Surfverhalten über mehrere Webseiten hinweg aufzeichnen. Sie sind vor allem deshalb störend, weil sie personalisierte Werbung, Wiedererkennung und Profilbildung ermöglichen. Sie können Cookies regelmässig von Hand löschen. Komfortabel ist das aber nicht.
Unser Tipp: Der Webrowser Mozilla Firefox (Download unter der Internetadresse firefox.com/de) sperrt die Daten von jeder besuchten Internetseite in eine eigene, unsichtbare «Keksdose». Wenn Sie beispielsweise erst in einem Schuhshop stöbern und danach eine Nachrichtenseite öffnen, verhindert Firefox, dass Werbefirmen die Daten aus der Schuhkeksdose auf der Nachrichtenseite heimlich auslesen. Dadurch können Werbenetzwerke Ihnen nicht mehr quer durch das Internet folgen, um ein persönliches Profil über Sie zu erstellen – und das Beste daran ist, dass alle Funktionen der Webseiten (wie gespeicherte Warenkörbe) trotzdem fehlerfrei weiter funktionieren.
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