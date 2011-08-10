Seltsamer Hand-Mauszeiger in Outlook

Problem: Ich arbeite mit Win7 und Office 2007. Seit jüngstem ist es so, dass der Mauszeiger, wenn ich über den Lesebereich einer Mail fahre, zu einer Hand wird und ich nichts mehr damit markieren kann. Da ich öfters Textteile aus erhaltenen Mails kopiere und weiter verarbeite, ist das echt nervig. Weiss jemand, was ich da für einen falschen Schalter erwischt habe?

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