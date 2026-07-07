Smarte Brillen in der PCtipp Übersicht

Ein besonders heikler Punkt ist der Umgang mit Daten. Smarte Brillen verfügen oft über Kameras und Mikrofone, die permanent einsatzbereit sind. Für das Umfeld ist nicht immer erkennbar, ob gerade aufgenommen wird.

Das führt zu einer neuen Dimension bei Datenschutzfragen. Während Smartphones sichtbar genutzt werden, verschwinden Aufnahmen hier in einem alltäglichen Gegenstand. Das kann das Vertrauen im öffentlichen Raum beeinträchtigen.

Soziale Akzeptanz

Eng damit verbunden ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Schon beim ersten Versuch 2014, als Google eine smarte Brille testweise auf den Markt brachte, gab es Widerstand. So wurde die Brille in Bars oder Kinos verboten. Ähnliche Diskussionen dürften wieder aufkommen.

Ob sich die Technologie durchsetzt, hängt deshalb nicht nur von der Technik ab, sondern auch davon, wie gut sie in soziale Normen integriert werden kann.

Ablenkung und Sicherheit

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Ablenkung. Wenn Informationen ständig im Sichtfeld erscheinen, kann das die Konzentration beeinträchtigen. Besonders im Strassenverkehr ist das problematisch. Die Herausforderung besteht darin, die richtige Balance zu finden: nützliche Informationen zur richtigen Zeit, ohne Überforderung.

Abhängigkeit

Smarte Brillen könnten zudem die Abhängigkeit von grossen Plattformen weiter verstärken. Die Geräte sammeln sehr persönliche Daten, zum Beispiel wohin Sie schauen oder wie Sie sich bewegen. Diese Informationen sind für Unternehmen äusserst wertvoll, machen den gläsernen Konsumenten aber noch transparenter.

Was bringt die Zukunft?

Die Entwicklung schreitet schnell voran. Neue Modelle werden leichter, leistungsfähiger und optisch unauffälliger. Ziel ist es, dass smarte Brillen kaum noch von normalen Brillen zu unterscheiden sind. Unter anderem will Google in diesem Jahr gleich zwei Modelle auf den Markt bringen. Mark Zuckerbergs Meta-Brille ist bereits einer der Vorreiter in diesem Segment, Bild 6.

Gleichzeitig wird die Integration von künstlicher Intelligenz weiter zunehmen. Künftige Geräte könnten als permanente digitale Assistenten fungieren, die Sie im Alltag begleiten und unterstützen, ohne dass Sie aktiv eingreifen müssen.

Auch die Unabhängigkeit vom Smartphone dürfte wachsen. Langfristig ist denkbar, dass smarte Brillen viele Aufgaben übernehmen, die heute noch das Handy erledigt.