So lassen sich Top-Sites in Edge anpassen

Der Edge-Browser zeigt im neuen Tab in den Top-Sites einige automatisch ausgewählte Kacheln zu häufig besuchten Websites. Ein umfassendes Anpassen dieser Top-Sites ist nicht vorgesehen, dennoch gibt es Tricks, um diese Auswahl Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Fahren Sie mit dem Mauszeiger auf eine der vorhandenen Top-Sites. Daraufhin erscheinen ein Pin und ein Schliessen-Kreuzchen.