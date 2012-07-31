So nimmt Ihnen Word Arbeit ab

Höhere «Ersetzologie» brauchen Sie, wenn Sie formatierte Ausdrücke mit Formatierungstags versehen wollen. Ein Beispiel dazu: Sie haben in Word einen Text, den Sie in einem Onlineforum veröffentlichen wollen. In vielen Foren erreichen Sie mit Formatierungstags wie zum Beispiel

[I]Wort[/I] oder [B]Wort[/B], dass ein Wort kursiv oder fett dargestellt wird. Mit den richtigen Tricks ergänzen Sie die kursiven und fetten Textstellen in Word automatisch mit den richtigen Tags. Setzen Sie dazu den Cursor ins «Suchen nach»-Feld und aktivieren Sie unten «Platzhalter verwenden».

Tippen Sie unter «Suchen nach» die Zeichen <*> ein (steht für eine beliebige Zeichenfolge) und wählen Sie unten bei Format/Zeichen die Option Kursiv aus. Im Feld «Ersetzen durch» tippen Sie die Tags ein, die vor und nach dem kursiven Wort stehen sollen, also diese: [I][/I]. Als Platzhalter tragen Sie dazwischen ^& ein (steht für den Suchtext im Feld «Suchen nach»). Soll Word dabei die kursive Schrift gleich auf Normalschrift umstellen, greifen Sie bei Format/Zeichen zu Normal.

Das sind nur einige Beispiele zu den Ersetzungsfähigkeiten von Word. Sie finden unter Erweitern noch haufenweise andere Kriterien, nach denen die Textverarbeitung suchen und ersetzen kann. Nützlich ist etwa unter Sonderformat das Suchen nach Absatzmarken oder manuellen Zeilenumbrüchen. Auch sehr nett für die Fehlerbehebung ist das Suchen nach Feldern.

Klicken Sie ausserdem einmal auf das Fragezeichen oben rechts im «Suchen und Ersetzen»-Fenster. So gelangen Sie zur Word-Hilfe, die Ihnen viele weitere Platzhalter für die Suchfunktion verrät.