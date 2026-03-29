STL-Dateien in QuickLook anzeigen

Dagegen ist ein Kraut gewachsen: Die QuickLook-Funktion im Finder kennt sich mit diesen Dateien aus. Dabei wird ein Dokument aktiviert und die Leertaste angetippt, damit eine schnelle Voransicht direkt im Finder gezeigt wird. Das funktioniert auch bei STL-Dateien, indem das Modell als graues 3D-Objekt in einem Finder-Fenster dargestellt wird, Bild 1. Mit dem Kürzel Option+Leertaste wird das Fenster auf die volle Grösse aufgezogen, so wie es auch bei anderen Dateitypen der Fall ist. Doch da ist noch mehr.

Drehen und Rotieren: Mit der Maus wird das Objekt im Raum um alle Achsen gedreht.

Ausschnitt: Mit gedrückter Option- Taste lässt sich der Ausschnitt innerhalb des Fensters verschieben.

Skalieren: Werden gleichzeitig die Option- und die Command-Taste gedrückt, skaliert QuickLook die Ansicht.