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Klaus Zellweger
29. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

STL-Dateien in QuickLook anzeigen

STL-Dateien sind aus dem 3D-Druck nicht wegzudenken. Doch nur allzu leicht geht die Übersicht verloren – vor allem dann, wenn ein Modell aus mehreren Dateien besteht.
© PCtipp

Dagegen ist ein Kraut gewachsen: Die QuickLook-Funktion im Finder kennt sich mit diesen Dateien aus. Dabei wird ein Dokument aktiviert und die Leertaste angetippt, damit eine schnelle Voransicht direkt im Finder gezeigt wird. Das funktioniert auch bei STL-Dateien, indem das Modell als graues 3D-Objekt in einem Finder-Fenster dargestellt wird, Bild 1. Mit dem Kürzel Option+Leertaste wird das Fenster auf die volle Grösse aufgezogen, so wie es auch bei anderen Dateitypen der Fall ist. Doch da ist noch mehr.

  • Drehen und Rotieren: Mit der Maus wird das Objekt im Raum um alle Achsen gedreht.

  • Ausschnitt: Mit gedrückter Option-Taste lässt sich der Ausschnitt innerhalb des Fensters verschieben.

  • Skalieren: Werden gleichzeitig die Option- und die Command-Taste gedrückt, skaliert QuickLook die Ansicht.

Bild 1: STL-Dateien werden direkt unterstützt

 © PCtipp
Galerie-Ansicht

Besonders komfortabel lässt sich ein Ordner voller 3D-Modelle sichten, indem im Menü Darstellung der Befehl Als Galerie verwendet wird, Bild 2. Danach wird mit den Pfeiltasten elegant durch den Ordnerinhalt geblättert. Auch in dieser Ansicht bleiben die hier beschriebenen QuickLook-Funktionen vollumfänglich erhalten und auch die Ansicht mit Option+Leertaste ist weiterhin möglich.

Bild 2: Auch in der Galerie-Ansicht bleiben die QuickLook-Befehle zugänglich

 © PCtipp

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