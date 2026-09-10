Systemreparatur - so geht es!

Windows kann zwar manchmal komplett ausflippen, aber die meisten Probleme lassen sich beheben. Zu den nervigsten Macken zählt zähe Leistung: Manchmal schleicht Ihr Rechner nur noch im Schneckentempo, weil zu viele Apps im Hintergrund laufen, die Treiber veraltet sind, nicht genug RAM vorhanden ist oder die Festplatte Fehler aufweist. Abstürze resultieren mehrheitlich aus beschädigten Systemdateien, fehlerhaften Updates und Apps oder inkompatiblen Treibern. Die gefürchtetste Fehlermeldung ist der Blue Screen of Death (BSOD) mit dem wenig hilfreichen Hinweis «Auf Ihrem PC ist ein Problem aufgetreten und er muss neu gestartet werden».

Viele Fehler lassen sich geradebiegen. Das erledigen spezialisierte Tools. Doch auch Windows bringt praktische Programme mit, die Fehler aufspüren und eliminieren. Unser Artikel stellt die wichtigsten Problemlöser vor.

SFC und DISM

Die beiden internen Windows-Befehle SFC und DISM sind eine gute erste Anlaufstelle, wenn sich das Betriebssystem seltsam verhält. Der System File Checker (SFC) ist ein Tool, das in Windows integriert ist. Damit lassen sich beschädigte Systemdateien reparieren.

Öffnen Sie eine PowerShell mit Administratorrechten. Dazu drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+X und wählen aus dem Menü den Punkt Terminal (Administrator). Dort führen Sie anschliessend den Befehl sfc /scannow aus. SFC überprüft daraufhin das System und ersetzt fehlende beziehungsweise repariert beschädigte System­dateien. Das kann etwas dauern, Bild 1.

Wenn das keinen Erfolg bringt, können Sie es mit DISM probieren. Die Abkürzung DISM steht für Deployment Image Servicing and Management und ist ein Werkzeug zum Einbinden und Warten von Image-Dateien, also ganzen Systemabbildern. Die Reparaturfunktion für Windows-Systemdateien ist ein Zusatzfeature. Sie nutzen diese ebenfalls in einer PowerShell mit Adminrechten. Dort geben Sie den Befehl Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth ein.

DISM überprüft daraufhin den Komponentenspeicher von Windows. Konnte DISM Fehler an den Systemdateien finden, beheben Sie diese mit dem Kommando Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth.