21. Sep 2021
Lesedauer 2 Min.
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Threema: Lesebestätigung pro Kontakt & Tippen-Info einstellen – so gehts
Mögen Sie es nicht, wenn alle Threema-Kontakte sehen, wenn Sie gerade online sind und tippen? Nun kann man diese Information auch für einzelne Kontakte freigeben.
- Wählen Sie einen Chat aus.
- Oben tippen Sie auf den Namen des Kontakts.
- Hier finden Sie unter Privatsphäre die Optionen Lesebestätigung senden und Melden wenn ich tippe.
- Ändern Sie die Einstellung von Standard (hier: nicht senden) auf Senden.
Hinweis: Es kann noch einen Moment dauern, bis dieses Feature bei Ihnen freigeschaltet wird. Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Threema-Version 4.57-beta2 durchgeführt.
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