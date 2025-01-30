Thunderbird: Antwort im gleichen Ordner wie Ursprungsmail speichern

Sobald Sie eine Mail versenden, landet diese einerseits natürlich (oder hoffentlich) beim Empfänger, ausserdem speichert Ihr Mailprogramm (hier Mozilla Thunderbird) eine Kopie der Mail in Ihrem «Gesendet»-Ordner. Soviel zum Standardverhalten der meisten Mailprogramme.

Es kann aber auch gute Gründe dafür geben, dies zu ändern.

Szenario A: Vielleicht sortieren Sie empfangene Mails nach bestimmten Kriterien in unterschiedliche Projekt- oder Themenordner ein – sei es automatisch per Regel oder manuell durch Verschieben aus dem Posteingang in den jeweiligen Ordner.

Szenario B: Oder Sie wollen einfach alle Mails im Posteingang haben, bevor Sie diese etwa am Jahresende in einen lokalen Archivordner verschieben. Auch das kann sinnvoll sein, denn dies erlaubt ein Sortieren nach Themen, in denen sowohl empfangene als auch gesendete Nachrichten chronologisch pro Thema erscheinen.

Lösung: Klicken Sie in Thunderbird in der linken Spalte mit der rechten Maustaste auf den Namen des Kontos; unseres heisst zum Beispiel «GMX-1». Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie darin auf Kopien & Ordner. Soll Thunderbird Ihre Antwortmails im gleichen Ordner ablegen wie die ursprüngliche Nachricht, gemäss «Szenario A»? Aktivieren Sie Antworten im Ordner der ursprünglichen Nachricht speichern. Oder wollen Sie gemäss «Szenario B» generell, dass Thunderbird gesendete Mails zum Beispiel im Posteingang ablegt? In diesem Fall aktivieren Sie Anderer Ordner. Daraufhin wird Gesendet in Kontoname aktiv. Per Klick darauf können Sie durch Ihre Mail-Ordner navigieren und etwa Ihren Posteingangsordner auswählen.