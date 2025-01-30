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Gaby Salvisberg
30. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

Gut organisiert

Thunderbird: Antwort im gleichen Ordner wie Ursprungsmail speichern

Je nach Arbeitsweise möchten Sie die gesendeten Mails nicht immer im «Gesendet»-Ordner haben. Es gibt in Thunderbird zwei einfache Methoden, mit denen Sie das ändern.

Sollen Ihre Antwortmails nicht im Ordner «Gesendet», sondern in einem anderen Ordner landen?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Sobald Sie eine Mail versenden, landet diese einerseits natürlich (oder hoffentlich) beim Empfänger, ausserdem speichert Ihr Mailprogramm (hier Mozilla Thunderbird) eine Kopie der Mail in Ihrem «Gesendet»-Ordner. Soviel zum Standardverhalten der meisten Mailprogramme.

Es kann aber auch gute Gründe dafür geben, dies zu ändern.

Szenario A: Vielleicht sortieren Sie empfangene Mails nach bestimmten Kriterien in unterschiedliche Projekt- oder Themenordner ein – sei es automatisch per Regel oder manuell durch Verschieben aus dem Posteingang in den jeweiligen Ordner.

Szenario B: Oder Sie wollen einfach alle Mails im Posteingang haben, bevor Sie diese etwa am Jahresende in einen lokalen Archivordner verschieben. Auch das kann sinnvoll sein, denn dies erlaubt ein Sortieren nach Themen, in denen sowohl empfangene als auch gesendete Nachrichten chronologisch pro Thema erscheinen.

Lösung: Klicken Sie in Thunderbird in der linken Spalte mit der rechten Maustaste auf den Namen des Kontos; unseres heisst zum Beispiel «GMX-1». Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie darin auf Kopien & Ordner. Soll Thunderbird Ihre Antwortmails im gleichen Ordner ablegen wie die ursprüngliche Nachricht, gemäss «Szenario A»? Aktivieren Sie Antworten im Ordner der ursprünglichen Nachricht speichern. Oder wollen Sie gemäss «Szenario B» generell, dass Thunderbird gesendete Mails zum Beispiel im Posteingang ablegt? In diesem Fall aktivieren Sie Anderer Ordner. Daraufhin wird Gesendet in Kontoname aktiv. Per Klick darauf können Sie durch Ihre Mail-Ordner navigieren und etwa Ihren Posteingangsordner auswählen.

Solls der ursprüngliche oder überhaupt ein anderer Ordner sein, in dem Ihre gesendeten Mails landen, lässt sich dies hier einstellen.

 © Quelle: PCtipp.ch

Ab sofort klappt es ganz automatisch, wie im folgenden Screenshot gezeigt. Die Mail A war eine Mail, die wir erhalten und in den Ordner Testmails (B) verschoben haben. Anschliessend haben wir sie beantwortet. Wie Sie sehen, ist unsere Antwortmail (C) ebenfalls im Ordner Testmails gelandet. (PCtipp-Forum)

Unsere Antwortmail liegt im gleichen Ordner wie die ursprüngliche Mail

 © Quelle: PCtipp.ch

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