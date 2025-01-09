Thunderbird: Mails nie wieder nach Themen gruppieren

Das Threading oder auch die Diskussionsansicht in Mailprogrammen finde ich persönlich sehr nützlich. Man beantwortet eine Mail und erhält vielleicht ein paar Tage später wiederum von der anderen Person eine Antwort. Mit aktiviertem Threading erscheinen diese Mailwechsel nach Thema gruppiert und in chronologischer Reihenfolge.

Je nach Mailgewohnheiten ist diese Art von Mailgruppierung jedoch störend. Das liegt teils auch daran, weil Folgendes häufig passiert: Sie hatten vor ein paar Wochen einen Mailwechsel mit Person A, vielleicht zum Thema «Vorstandssitzung». Nun trifft von Person A eine andere Mail zu einem völlig anderen Thema ein, etwa «Biergarten». Dennoch sortiert Ihr Mailprogramm (hier: Thunderbird) die neue Mail in den gleichen Mailwechsel ein. Das passiert, weil Mailprogramme die Mails nicht nach Betreff gruppieren, sondern nach Message-ID. Die Person A hat für die Mail zum neuen Thema einfach bei einer älteren Mail auf Antworten geklickt und den Betreff geändert. In den Mail-Kopfzeilen kommt aber die Info mit, dass diese neue Mail eine Antwort an eine Message-ID ist, die zu einem bestehenden Thema gehört. Und so landet die Nachricht mit Betreff «Biergarten» vielleicht im Thread, der sich zuvor zum «Vorstandssitzung» drehte. Spätestens dann wird Threading etwas nervig.

Gruppierung in einem Ordner abschalten

Klicken Sie auf den obersten Ordner in einem Konto; das ist meistens der Posteingang. Gehen Sie via Hamburger-Menü oben rechts zu Ansicht/Sortieren nach/Nicht gruppiert. Damit schalten Sie das Threading zunächst für den aktuellen Ordner aus.