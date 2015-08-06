Thunderbird: «Termine und Aufgaben» verschwunden

Lösung: Von Haus aus ist Mozilla Thunderbird nur ein Mailprogramm – und zwar ein sehr gutes. Viele wollen auf dem PC aber auch einen Kalender haben, vielleicht, damit sie sich die Anschaffung von Microsoft Outlook sparen können.

Hierfür wurde die Erweiterung bzw. das Add-On Mozilla Lightning geschaffen. Es fügt dem Mailprogramm Funktionen hinzu, die das Bearbeiten von Terminen und Aufgaben erlauben. Seit Version 38 (aktuell ist 38.1) soll das Add-On standardmässig mitinstalliert sein – ist aber bei jenen Benutzern deaktiviert, die es nicht schon vorher benutzt haben.

Falls Ihr Thunderbird bis vor kurzem eine Schaltfläche Termine und Aufgaben besass, dann war bei Ihnen das Add-On installiert. Vermutlich ist es das auch jetzt noch, aber aus irgendwelchen Gründen deaktiviert. Prüfen Sie das kurz nach: Öffnen Sie Extras/Add-Ons und wechseln Sie in den Reiter Add-Ons. Ist das Kalender-Add-On «Lightning» zu sehen? Falls es nur deaktiviert ist, lässt es sich hier aktivieren. Es kann sein, dass Thunderbird das Add-On nicht wieder einschaltet, weil es in einer veralteten Version vorliegt. Sie können direkt aus dem Add-Ons-Fenster heraus nach Updates für die installierten Add-Ons suchen. Tun Sie das. Wenn eins für Lightning gefunden wird, lassen Sie es installieren. Es kann sein, dass noch ein Thunderbird-Neustart nötig ist, danach sollte der Kalender wieder funktionieren.

Falls Sie «Termine und Aufgaben» dann noch nicht entdecken, besuchen Sie nochmals kurz das Add-Ons-Fenster und knipsen die Lightning-Erweiterung wieder an.