Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
13. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Update auf macOS 26 Tahoe verhindern

Es gibt gute Gründe, das Update auf macOS 26 Tahoe zu verschmähen, denn längst nicht alle werden mit dem neuen Erscheinungsbild warm. 

Die Beta verhindert den Druck zum Update

© PCtipp

Leider versucht Apple geradezu aggressiv, einem das Update aufs Auge zu drücken. Wer nicht aufpasst, aktualisiert versehentlich – und der Weg zurück zu macOS 15 Sequoia ist lang und steinig: Er bedingt ein Neuaufsetzen des Rechners, inklusive ­Löschen der internen SSD und der Neuinstallation von Sequoia über das Internet.

Beta als Fallschirm

Zum Glück lässt sich diese Falle mit wenigen Klicks entschärfen. Dazu öffnen Sie in der Systemeinstellung Allgemein A den Bereich Softwareupdate. Klicken Sie neben Beta-Updates auf das i B. Im folgenden Dialog wählen Sie im Einblendmenü die Option macOS Sequoia Public Beta. Und damit ist alles geregelt.

Vermutlich wird es nie wieder eine Public Beta zu Sequoia geben – doch der Kniff reicht, um den Hinweis auf das Update auf macOS 26 verschwinden zu lassen. Reguläre Updates und Sicherheitsupdates zu Sequoia werden weiterhin wie gewohnt angeboten.

Kommentare

Apple MacOS Updates
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Edan Bainglass und Giovanni Pizzi.Neutronen-Streuexperiment CAMEA am PSI
News
AiiDAlab Software bringt die Forschung voran
Die Software AiiDAlab wurde ursprünglich zur Vereinfachung von Computersimulationen in der Materialforschung entwickelt.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
12. Mai 2026
Mehr erfahren
Warnmeldung von Bexio zu den aktuellen Phishingvorgängen
News
Bexio Phishing-Mails aktuell im Umlauf
Aktuell sind E-Mails von unbekannten Absendern im Umlauf, die den Namen von bexio missbrauchen. Das Ziel dieses Betrugsversuchs ist es, an Zugangsdaten von Kunden zu gelangen. Die Systeme von bexio wurden nicht kompromittiert.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
13. Mai 2026
Mehr erfahren
News
Cybersecurity-Studie
Fünf strukturelle Schwachstellen gefährden IT-Sicherheit im Mittelstand
Der Cybersecurity-Spezialist Trufflepig IT-Forensics hat seinen Cyber-Risikocheck für den Mittelstand veröffentlicht. Auf Basis von 273 realen Penetrationstests in mittelständischen DACH-Unternehmen zeigt die Auswertung, wo Angreifer die grössten Einfallstore finden.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Johann Scheuerer
12. Mai 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Apple-Ecke
Lineár Calendar: das ganze Jahr im Blick
Wer kennt sie nicht, die Jahreskalender im Büro: Sie zeigen einen schnellen Überblick darüber, was in diesem Jahr noch kommen wird.
2 Minuten
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
28. Apr 2026
Praxis
Hardware identifizieren
Was ist dieses unbekannte Gerät in meinem Netzwerk?
In der Bedienoberfläche Ihres Routers entdecken Sie mehrere Geräte, die Sie nicht auf Anhieb einem Ihrer eigenen Geräte zuordnen können. Wie finden Sie heraus, was es ist?
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
30. Apr 2026
Praxis
Sicherheitstipps
So wird Windows sicher
Nutzen Sie unsere Konfigurationstipps und sichern Sie damit Ihr Windows besser ab. Meist reichen bereist ein paar Klicks oder ein Häkchen aus. Die folgende Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch alle wichtigen Schutzoptionen. 
8 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Markus Selinger
17. Apr 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare