Update auf macOS 26 Tahoe verhindern

Leider versucht Apple geradezu aggressiv, einem das Update aufs Auge zu drücken. Wer nicht aufpasst, aktualisiert versehentlich – und der Weg zurück zu macOS 15 Sequoia ist lang und steinig: Er bedingt ein Neuaufsetzen des Rechners, inklusive ­Löschen der internen SSD und der Neuinstallation von Sequoia über das Internet.

Beta als Fallschirm

Zum Glück lässt sich diese Falle mit wenigen Klicks entschärfen. Dazu öffnen Sie in der Systemeinstellung Allgemein A den Bereich Softwareupdate. Klicken Sie neben Beta-Updates auf das i B. Im folgenden Dialog wählen Sie im Einblendmenü die Option macOS Sequoia Public Beta. Und damit ist alles geregelt.

Vermutlich wird es nie wieder eine Public Beta zu Sequoia geben – doch der Kniff reicht, um den Hinweis auf das Update auf macOS 26 verschwinden zu lassen. Reguläre Updates und Sicherheitsupdates zu Sequoia werden weiterhin wie gewohnt angeboten.