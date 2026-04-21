vCards: Adressen im digitalen Zeitalter

Digitale Visitenkarten sind ein alter Hut. Bereits Anfang der 1990er-Jahre gründeten Apple, AT&T, IBM und Siemens das Versit Consortium, um den Datenaustausch zwischen Systemen zu erleichtern. Einer dieser Standards widmet sich einem einheitlichen Adressformat, der vCard. Das «v» steht für die Herkunft, also für «Versit». Das Format wurde seit Anbeginn kaum verändert. So besteht eine vCard bis heute aus einer einfachen Textdatei mit Angaben zur Formatierung, damit der Name zuverlässig im Adressfeld «Name» landet.

Bis heute ist die vCard eine hervorragende Möglichkeit, um eine Adresse mit einem simplen Doppelklick ins Adressbuch zu übernehmen. Doch unterdessen wird mehr erwartet: Von der einfachen Übertragung einer vCard via Messenger über die Publikation in den Verkaufsunterlagen bis hin zum Herzeigen des QR-Codes tun sich die verschiedensten ­Kanäle auf. Und natürlich sollte sich die vCard als QR-Code auf der Rückseite einer gedruckten Visitenkarte befinden, um dem Empfänger das Abtippen zu ersparen: Dieser Zusatznutzen gilt heute als Akt der Höflichkeit.

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Als Erstes wird die eigene Adresskarte in der Kontakte-Anwendung auf einen vorzeigbaren Stand gebracht. Im Menü Kontaktkarte führt der Befehl Gehe zu meiner Kontaktkarte zur eigenen Visitenkarte, Bild 1. Diese Informationen werden auch herangezogen, wenn die Angaben automatisch geteilt werden sollen, wenn zum Beispiel zwei iPhones aneinandergehalten werden. Sie erkennen die eigene Karte am Symbol neben dem Namen.

Tipp: Vielleicht erscheint jetzt nicht die Karte, die Sie eigentlich für sich eingerichtet haben. In diesem Fall markieren Sie die andere, vollständige Karte und wählen im Menü Kontaktkarte den Befehl Zu meiner Kontaktkarte machen.

In einem ersten Schritt wird diese Karte möglichst vollständig ausgefüllt, bis hin zum Geburtstag. Diese Informationen werden bei verschiedenen Gelegenheiten verwendet, etwa im Kalender. Weitere Felder lassen sich im Menü Kontaktkarte über Feld hinzufügen einsetzen.

Doch selbst das ist noch nicht alles: Erteilt man Siri den Sprachbefehl «Rufe meine Frau an», wird sich Apples Assistentin beim ersten Mal danach erkunden, wer die Frau ist – und anschliessend diese Information im Feld Frau hinterlegen, damit der Vorgang in Zukunft auf Anhieb klappt.