17. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Vivaldi: Tabs in geteiltem Bildschirm anzeigen
Wenn Sie mehrere Webseiten nebeneinander sehen und diese durchsuchen möchten, können Sie die Kacheldarstellung (Tab Tiling) verwenden. So gehts.
Im Vivaldi-Browser könnnen Sie eine geteilte Bildschirmansicht erstellen, um mehrere Registerkarten gleichzeitig anzuschauen und zu durchsuchen (Tab Tiling). Das geht nicht nur für zwei, sondern auch für mehrere Webseiten. Sie können diese entweder markieren oder zuvor gruppieren.
- Sie haben beispielsweise zwei Tabs geöffnet, mit jeweils einer Webseite. In unserem Beispiel sind die Webseiten pctipp.ch und jene unseres Schwestermediums, computerworld.ch, geöffnet.
- Um eine gekachelte Ansicht zu erstellen, müssen Sie mehrere Tabs (Registerkarten) auswählen. Klicken Sie auf einen Tab, drücken Shift und klicken dann auf die zweite (oder letzte) Registerkarte.
- Nun auf einer der Registerkarten via Rechtsklick 2 Tabs in Kacheldarstellung anzeigen wählen.
- Entweder per Scrollbar (rechts) oder per Mausrad können Sie nun pro Webseite scrollen.
- Alternativ können Sie auch aus zwei Tabs eine Gruppe erstellen. Hierzu markieren Sie die Registerkarten ebenfalls und klicken auf Neue Gruppe aus 2 Tabs erstellen.
- Klicken Sie dann auf diese Gruppe und gehen Sie wie bei Schritt 3 vor.
Hinweis: Dies wurde mit der Desktop-Version von Vivaldi durchgeführt (3.3.2022.39)
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