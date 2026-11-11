Volle Energie fürs Handy

Wenn Smartphone-Nutzer nach ihren Präferenzen bei der Wahl des Gerätes gefragt werden, steht eine möglichst lange Akkulaufzeit immer weit oben. Bei einer Umfrage des deutschen Digitalverbandes Bitkom sagten 96 Prozent, dass ihnen dieses Kaufkriterium wichtig sei. Nur ein robustes Displayglas lag noch höher im Kurs. Immerhin für 78 Prozent zählt auch drahtloses Laden zu den Top-Argumenten beim Kauf.

Damit Sie an Ihrem Smartphone möglichst lange Freude haben, ist deshalb die Akkupflege besonders wichtig. Gleich nachfolgend geben wir hilfreiche Tipps, wie Sie Ihren Akku jahrelang frisch halten. Ausserdem stellen wir Handys vor, die mit speziell langer Akkulaufzeit glänzen.

So lebt der Akku länger

Wer von seinem Akku auch nach einigen Jahren noch eine gute Laufzeit erwartet, kann dafür selbst einiges tun. Die folgenden Tipps sollten Sie unbedingt beherzigen:

Nie ganz leeren

Lassen Sie den Akkustand Ihres Smartphones nicht auf null Prozent sinken. Laden Sie das Gerät, bevor es ganz ausgeht. Moderne Smartphones haben zwar ein integriertes Batteriemanagementsystem. Schalten sie sich ab, ist der Akku noch nicht komplett leer. Sie halten eine kleine Energiereserve zurück, um die Zellen zu schützen. Erst wenn das Smartphone länger ohne Strom ist, schwindet durch die Selbstentladung die Reserve und es kommt zur echten Tiefenentladung. In diesem Zustand ist die Energiequelle des Handys vollständig erschöpft, was zu dauerhaften chemischen Schäden an den Batteriezellen führt.

Konditionierung nützt selten

Ein gängiger Irrtum ist, dass bei einem neu gekauften Smartphone die ersten Ladevorgänge mindestens 12 Stunden dauern sollen. Dieses Vorgehen wird mit dem Begriff der Neukonditionierung gerechtfertigt: Die Speicherzellen des Akkus sollen damit ihren Leistungszenit erreichen können. Möglich ist dieses Vorgehen aber nur bei den inzwischen in der EU und in der Schweiz bei portablen Konsumgütern grösstenteils verbotenen Nickel-Cadmium-Akkus. Den heute verwendeten Lithium-Ionen- oder Polymer-Akkus hilft dagegen eine solche Konditionierung nicht.

Füllstand bei Lagerung

Der ideale Akkufüllstand bei einer längeren Lagerung des Gerätes liegt bei rund 70 Prozent und nicht 100 Prozent, wie es immer wieder in Tipps zu finden ist.

Da Akkus ausserdem temperaturempfindlich sind, sollte auch auf die Lagertemperatur geachtet werden. Ideal sind bei einer Lagerung des Smartphones kühle, trockene Temperaturen zwischen etwa 15 und 20 Grad Celsius.

Temperatur bei Nutzung

Wenn der Akkustand relativ hoch ist, verursachen hohe Temperaturen irreversible Schäden. Aber auch zu niedrige Temperaturen können schädlich sein. Unter 0 bis 5 Grad Celsius und über 35 Grad Celsius sollte das Gerät möglichst nicht geladen oder dauerhaft stark belastet werden, Bild 1.