Smartphone-Tipps
Volle Energie fürs Handy
Wenn Smartphone-Nutzer nach ihren Präferenzen bei der Wahl des Gerätes gefragt werden, steht eine möglichst lange Akkulaufzeit immer weit oben. Bei einer Umfrage des deutschen Digitalverbandes Bitkom sagten 96 Prozent, dass ihnen dieses Kaufkriterium wichtig sei. Nur ein robustes Displayglas lag noch höher im Kurs. Immerhin für 78 Prozent zählt auch drahtloses Laden zu den Top-Argumenten beim Kauf.
Damit Sie an Ihrem Smartphone möglichst lange Freude haben, ist deshalb die Akkupflege besonders wichtig. Gleich nachfolgend geben wir hilfreiche Tipps, wie Sie Ihren Akku jahrelang frisch halten. Ausserdem stellen wir Handys vor, die mit speziell langer Akkulaufzeit glänzen.
So lebt der Akku länger
Wer von seinem Akku auch nach einigen Jahren noch eine gute Laufzeit erwartet, kann dafür selbst einiges tun. Die folgenden Tipps sollten Sie unbedingt beherzigen:
Nie ganz leeren
Lassen Sie den Akkustand Ihres Smartphones nicht auf null Prozent sinken. Laden Sie das Gerät, bevor es ganz ausgeht. Moderne Smartphones haben zwar ein integriertes Batteriemanagementsystem. Schalten sie sich ab, ist der Akku noch nicht komplett leer. Sie halten eine kleine Energiereserve zurück, um die Zellen zu schützen. Erst wenn das Smartphone länger ohne Strom ist, schwindet durch die Selbstentladung die Reserve und es kommt zur echten Tiefenentladung. In diesem Zustand ist die Energiequelle des Handys vollständig erschöpft, was zu dauerhaften chemischen Schäden an den Batteriezellen führt.
Konditionierung nützt selten
Ein gängiger Irrtum ist, dass bei einem neu gekauften Smartphone die ersten Ladevorgänge mindestens 12 Stunden dauern sollen. Dieses Vorgehen wird mit dem Begriff der Neukonditionierung gerechtfertigt: Die Speicherzellen des Akkus sollen damit ihren Leistungszenit erreichen können. Möglich ist dieses Vorgehen aber nur bei den inzwischen in der EU und in der Schweiz bei portablen Konsumgütern grösstenteils verbotenen Nickel-Cadmium-Akkus. Den heute verwendeten Lithium-Ionen- oder Polymer-Akkus hilft dagegen eine solche Konditionierung nicht.
Füllstand bei Lagerung
Der ideale Akkufüllstand bei einer längeren Lagerung des Gerätes liegt bei rund 70 Prozent und nicht 100 Prozent, wie es immer wieder in Tipps zu finden ist.
Da Akkus ausserdem temperaturempfindlich sind, sollte auch auf die Lagertemperatur geachtet werden. Ideal sind bei einer Lagerung des Smartphones kühle, trockene Temperaturen zwischen etwa 15 und 20 Grad Celsius.
Temperatur bei Nutzung
Wenn der Akkustand relativ hoch ist, verursachen hohe Temperaturen irreversible Schäden. Aber auch zu niedrige Temperaturen können schädlich sein. Unter 0 bis 5 Grad Celsius und über 35 Grad Celsius sollte das Gerät möglichst nicht geladen oder dauerhaft stark belastet werden, Bild 1.
Richtig laden
Der ideale Ladestand eines Smartphone-Akkus liegt zwischen 20 und 80 Prozent. Demzufolge ist es sinnvoll, schon bei 30 Prozent oder sogar schon bei 45 Prozent mit dem Aufladen zu beginnen. Zudem sollten man das Gerät nicht bei einem fast vollen Akku weiterladen. Grundsätzlich schadet nicht die Häufigkeit des Ladens dem Akku, sondern schlechte Füllstände sind das Problem.
100 Prozent sind zu viel
Dauerhaft hohe Ladezustände von 100 Prozent sind generell schädlich für einen Lithium-Ionen-Akku. Die Zellen eines jeden Energiespeichers mit Lithium-Ionen-Technologie werden infolge einer hundertprozentigen Aufladung einer hohen Belastung ausgesetzt. Daraus resultieren eine schlechtere
Akkuleistung und damit auch eine verkürzte Lebensdauer. Beachten Sie dazu auch den nächsten Tipp.
Smartes Laden nutzen
Bei Smartphones mit den Betriebssystemen iOS und Android gibt es spezielle Lademodi, die das Smartphone «intelligent» laden, beim iPhone kann beispielsweise in den Systemeinstellungen ein Limit für die Prozentzahl der Ladung gesetzt werden. Dann müssen Sie auch nachts nicht aufstehen, um das Smartphone bei erreichten 80 Prozent vom Ladegerät zu nehmen. Die gleiche Funktion kennen auch viele Android-Geräte, Bild 2.
Die Langläufer
Für die Hersteller ist ein ausdauernder Akku trotz Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer nicht immer die erste Priorität bei der Entwicklung. So wurden Smartphones in den vergangenen Jahren immer dünner und entsprechend hatten die kleineren Akkus, die dort verbaut wurden, weniger Kapazität. Den Höhepunkt bildete im Herbst des letzten Jahres das iPhone Air, dessen Kraftspender nur eine Kapazität von 3149 mAh (Milliamperestunden) aufweist, das waren rund 20 Prozent weniger als in Apples Basismodell iPhone 17. Trotzdem kam das schlanke Smartphone im Test bei normaler Nutzung gut über den Tag, was wohl auch an Apples sehr effizientem Powermanagement und dem vergleichsweise geringen Energiebedarf der hauseigenen Prozessoren liegen dürfte.
Wenn dieses Apple-System wie beim Flaggschiff 17 Pro Max mit einem grösseren Akku kombiniert wird, läuft das iPhone richtig lang, obwohl sich die 4823 mAh im Vergleich zu den Android-Topmodellen der Konkurrenz, die meist 6000 bis 6500 mAh haben, bescheiden ausnehmen. Gerade die iPhones zeigen, dass Käufer nicht immer nur auf diesen Wert in absoluten Zahlen schauen sollten.
Zwei Tage Betrieb sind mit dem iPhone 17 Pro Max bei normaler Nutzung kein Problem, allerdings erkauft man sich das auch mit einem sehr hohen Gewicht von 231 Gramm und einem Preis von mehr als 1100 Franken, Bild 3. Schnellladen bedeutet bei diesem Apple-Modell maximal 40 Watt, allerdings bremst das Gerät das Ladetempo ab 50 Prozent Akkustand ab, sodass zwar diese 50 Prozent in knapp 30 Minuten erreicht werden, bis zur vollen Ladung vergehen anschliessend über 80 Minuten.
Starke Leistungen der Android-Konkurrenz in der moderateren Preisklasse von 700 bis 800 Franken verspricht der Akku des OnePlus 15, der 7300 mAh bietet und damit bei normaler Benutzung auf fast drei Tage Laufzeit kommt. Zudem kann er mit 120 Watt oder 50 Watt drahtlos sehr schnell geladen werden: Nach 30 Minuten stehen schon wieder zwei Drittel der Kapazität bereit.
Minimal teurer ist das ganz frische Xiaomi 17T Pro mit rund 900 Franken, das einen 7000-mAh-Kraftspender mitbringt, der über zwei Tage kommt. Dank 100-Watt-Laden ist dieser in 30 Minuten wieder zu 60 Prozent gefüllt. Hier sind auch drahtloses Laden mit 50 Watt und induktives Reverse Charging (Rückwärtsladefunktion) möglich, Bild 4.
Ein guter Kompromiss zu einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Honor Magic 8 Lite für rund 300 Franken, das einen 7500-mAh-Akku mitbringt und trotzdem nur 189 Gramm wiegt. Es lädt relativ zügig mit insgesamt 66 Watt auf knapp 50 Prozent in einer halben Stunde, allerdings in dieser Preisklasse nicht drahtlos, Bild 5.
Dass es auch günstig mit einem grossen Akku geht, zeigt das Motorola G06 Power, das es schon für rund 150 Franken gibt. Es kommt mit 7000 mAh gut über zwei Tage, allerdings muss man für diesen Kaufpreis auf drahtloses Laden verzichten. Auch die Ladegeschwindigkeit ist mit maximal 18 Watt eher gemütlich: mehr als 30 Prozent Kapazität sind hier nach 30 Minuten nicht drin, Bild 6.
Vor allem in China sind Akkuriesen populär: Noch mehr Ausdauer verspricht das Honor X80 Pro Max, das bisher nur für den dortigen Markt vorgestellt wurde und mit 11 000 mAh kommt. Es lässt sich mit 90 Watt schnell laden und bietet auch mit 27 Watt eine Rückwärtsladefunktion an, die das Smartphone zur Powerbank macht.
Wer hierzulande einen echten Akkuriesen erwerben will, bekommt dies vor allem mit den Smartphones der chinesischen Hersteller Blackview und Ulefone. So hat das Ulefone Armor 34 Pro+ stolze 25 500 mAh Akkukapazität, wiegt aber auch mit 825 Gramm viermal so viel wie normale Smartphones und kostet rund 550 Franken, Bild 7. Für diesen Preis bringt es ein extrem robustes Gehäuse und einen integrierten Projektor mit, dessen Nutzung ordentlich Strom verbraucht. Für den Akku nennt der Hersteller bis zu 1380 Stunden Stand-by-Zeit, trotz der Grösse soll der Kraftspender mit 66 Watt in 90 Minuten wieder auf 90 Prozent Kapazität aufgeladen sein.
Doch solche Exoten eignen sich kaum für den Alltag, die meisten Smartphone-Nutzer sind mit einem normalen Modell gut bedient und haben sich an tägliches Laden gewöhnt. Und zumindest dieses geht inzwischen bei vielen Modellen zügiger als früher. Da die meisten Hersteller den Standard USB-PD (Power Delivery über USB) unterstützen, sind Schnellladegräte zudem abwärtskompatibel. Eine Alternative ist der Standard Quick Charge aus dem Hause Qualcomm, der in Geräten mit deren Snapdragon-Chipsets in der aktuellen Version 5+ bis zu 140 Watt Ladeleistung liefert.
Mit SuperVOOC gibt es auch noch eine proprietäre Schnellladetechnik der Smartphone-Marken OnePlus, Oppo und Realme, die zum gleichen Konzern gehören. Hier liegt die aufwändige Ladetechnik samt Kühlung im Netzteil, das zwar auch andere Smartphones lädt, doch das rasante Laden mit bis zu 240 Watt nur mit passenden Produkten aus dem eigenen Konzern unterstützt, Bild 8.
Hintergrund: Umwelt und Kosten
Die gute Nachricht: Trotz gestiegener Strompreise ist das Laden eines Smartphones immer noch günstig und kostet per Kabel in der Regel weniger als 0,01 Franken pro Vorgang. Selbst wenn Sie also jeden Tag den Akku vollladen würden, käme das gerade einmal auf maximal Fr. 3.65 pro Jahr. Im Vergleich zu anderen Elektronikgeräten sowie Computern ist das sehr günstig. Im Alltag fallen also kaum Kosten für das Laden an. Wer dennoch Strom sparen oder die Laufzeit verlängern möchte, kann den Verbrauch des Geräts senken.
Der – grundsätzlich relativ geringe – Verbrauch hängt natürlich stark von der Nutzung ab. Der grösste Stromfresser ist das Display. Sparen kann man aber auch, indem man Bluetooth, GPS und WLAN abstellt, wenn sie nicht gebraucht werden. Apps, die im Hintergrund laufen, können ebenfalls geschlossen werden.
Wer das konstante Tracking von Daten oder der Position verbietet, trägt auch zum Stromsparen bei. Viele Modelle haben zudem einen Stromsparmodus, der die Helligkeit des Displays sowie die Prozessorkerne herunterregelt, wenn nicht die volle Leistung gebraucht wird. Und schliesslich: Der Vibrationsalarm braucht deutlich mehr Energie als ein Klingelton.
Mehr Strom als das Laden per Kabel benötigt das drahtlose Laden, da der Wirkungsgrad je nach Qualität der Ladespule und der Positionierung des Smartphones auf dem Ladepad nur bei 60 bis 85 Prozent liegt, während Kabel bis zu 95 Prozent erreichen. Zudem ist die höhere Hitzeentwicklung beim drahtlosen Aufladen nicht so gut für die Langlebigkeit des Akkus.
Wenn es um die gesamte Umweltbilanz geht, sollte man nicht nur seinen eigenen Stromverbrauch mit dem Smartphone sehen, sondern die Gesamtheit der über acht Millionen Smartphone-Nutzer alleine in der Schweiz. Dazu kommt der Strombedarf durch die Mobilfunknetze, externe Rechenzentren und bei der Herstellung der Geräte. Den Materialeinsatz reduziert zumindest das Weglassen von Ladegeräten in der Verpackung, wie es Apple vor einigen Jahren als erster Hersteller eingeführt hat und dem inzwischen fast alle anderen Smartphone-Anbieter gefolgt sind.
Kommentare