16. Dez 2012
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Vorinstallierte HP-Software löschen
Problem: Seit der Inbetriebnahme hat mein HP Pavilion dv6 haufenweise vorinstallierte Software von HP an Bord. Ich kann mich bei den meisten dieser Tools nicht daran erinnern, sie jemals benutzt zu haben. Welche typischen durch HP vorinstallierten Programme kann ich deinstallieren?
Lösung: Gewisse HP-Tools müssen drauf bleiben, sonst funktionieren zum Teil Hotkeys bzw. Funktionstasten nicht mehr. Einiges wird auch zur Steuerung von Geräten benötigt.
Aber diese Tools hier werden Ihnen kaum fehlen, wenn Sie sie entfernen:
Energy Star Digital Logo (Hewlett-Packard)
HP Customer Participation Program
HP Documentation
HP Power Manager
HP Setup Manager
HP Setup
HP Support Assistant
HP Update
HPLaserJetHelp_LearnCenter
Marketsplash Shortcuts (Hewlett-Packard)
Achten Sie darauf, dass Sie die Anwendungen korrekt deinstallieren. Tun Sie das via Systemsteuerung/Programme/Programme deinstallieren. (PCtipp-Forum)
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