Vorinstallierte HP-Software löschen

Lösung: Gewisse HP-Tools müssen drauf bleiben, sonst funktionieren zum Teil Hotkeys bzw. Funktionstasten nicht mehr. Einiges wird auch zur Steuerung von Geräten benötigt.

Aber diese Tools hier werden Ihnen kaum fehlen, wenn Sie sie entfernen:

Energy Star Digital Logo (Hewlett-Packard)

HP Customer Participation Program

HP Documentation

HP Power Manager

HP Setup Manager

HP Setup

HP Support Assistant

HP Update

HPLaserJetHelp_LearnCenter

Marketsplash Shortcuts (Hewlett-Packard)

Achten Sie darauf, dass Sie die Anwendungen korrekt deinstallieren. Tun Sie das via Systemsteuerung/Programme/Programme deinstallieren. (PCtipp-Forum)