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Gaby Salvisberg
15. Feb 2008
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Welches Mailformat in Thunderbird: Text oder HTML?

Problem: Ich habe gehört, dass man E-Mails in verschiedenen Formaten versenden kann. Wie ist das mit dem Nur-Text- bzw. HTML-Format zu verstehen und wo legt man dies unter Mozilla Thunderbird fest?

Das wird eine Text-Mail.

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: HTML wird normalerweise auf Webseiten verwendet. In E-Mails ist HTML aus verschiedenen Gründen nicht bei jedem Empfänger beliebt. Die Mails sind etwas grösser als reine Textmails und dauern dadurch länger zum Übermitteln. Wer z.B. Mails per Handy liest und einen Volumentarif bezahlt, wird reine Textmails bevorzugen.

Zudem ist es unklar, wie eine HTML-Mail beim Empfänger dargestellt wird. Jeder Mailclient geht damit etwas anders um. HTML ist auch sicherheitstechnisch nicht ganz unbedenklich, weshalb besonders vorsichtige Anwender lieber Text- statt HTML-Mails erhalten. HTML ist leider auch bei Spammern recht beliebt. Darum neigen manche Spamfilter dazu, E-Mails im HTML-Format als Spam zu klassieren. Lassen Sie sich auch vom Begriff «Nur Text» nicht verwirren. Auch einer Text-Mail können Sie selbstverständlich Anhänge (z.B. Bilder) mitgeben.

Den Unterschied zwischen Text und HTML sehen Sie beim Verfassen einer Mail im Maileditor, hier z.B. mit Mozilla Thunderbird unter Windows Vista:

Bei HTML-Mails blenden Mailprogramme wie der Thunderbird eine Symbolleiste ein, mit deren Hilfe Sie den Text gestalten können.

Das wird eine Text-Mail.

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier haben Sie eigentlich keine Gestaltungsmöglichkeiten. Manche Mailprogramme (so auch Thunderbird) interpretieren jedoch ein in /Schrägstriche/ gestelltes Wort als kursiv und ein in *Sternchen* gefasstes Wort als fett.

In Mozilla Thunderbird haben Sie zwei Möglichkeiten, das Mailformat zu beeinflussen. Wollen Sie es dauerhaft umstellen? Öffnen Sie Extras/Konten, klicken Sie in der linken Spalte bei Ihrem Mailkonto auf Verfassen & Adressieren und setzen oder entfernen Sie im rechten Fensterteil das Häkchen bei «Nachrichten im HTML-Format verfassen».

Wenn Sie Ihre Mails aus Sicherheits- und Kompatibilitätsgründen weiterhin normalerweise im Textformat versenden wollen, gibts einen simplen Trick, wie Sie trotzdem mal eine HTML-Mail verschicken können:

Drücken und halten Sie die Shift-Taste, während Sie im Thunderbird aufs Verfassen-Symbol klicken. Dadurch öffnet sich für genau diese eine Mail der HTML-Editor. Das geht übrigens auch umgekehrt: Wenn Sie Ihre Mails standardmässig als HTML verfassen, bewirkt Shift+Klick, dass die eine Mail im reinen Textformat erstellt wird. Dasselbe klappt übrigens auch mit Shift+Klick auf den Antworten-Knopf.

Tipp: Thunderbird wird Sie beim Abschicken unter Umständen fragen, ob Sie die Mail im «Nur-Text»-Modus, gemischt (beide Varianten in einer Mail) oder nur als HTML senden möchten. Wenn Sie schon HTML-Mails verschicken, sollten Sie auf jeden Fall gemischt (Text und HTML) wählen. Damit liegt es beim Mail-Empfänger bzw. bei dessen Mailprogramm, welche Fassung bei ihm angezeigt wird.

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