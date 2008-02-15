Welches Mailformat in Thunderbird: Text oder HTML?

Lösung: HTML wird normalerweise auf Webseiten verwendet. In E-Mails ist HTML aus verschiedenen Gründen nicht bei jedem Empfänger beliebt. Die Mails sind etwas grösser als reine Textmails und dauern dadurch länger zum Übermitteln. Wer z.B. Mails per Handy liest und einen Volumentarif bezahlt, wird reine Textmails bevorzugen.

Zudem ist es unklar, wie eine HTML-Mail beim Empfänger dargestellt wird. Jeder Mailclient geht damit etwas anders um. HTML ist auch sicherheitstechnisch nicht ganz unbedenklich, weshalb besonders vorsichtige Anwender lieber Text- statt HTML-Mails erhalten. HTML ist leider auch bei Spammern recht beliebt. Darum neigen manche Spamfilter dazu, E-Mails im HTML-Format als Spam zu klassieren. Lassen Sie sich auch vom Begriff «Nur Text» nicht verwirren. Auch einer Text-Mail können Sie selbstverständlich Anhänge (z.B. Bilder) mitgeben.

Den Unterschied zwischen Text und HTML sehen Sie beim Verfassen einer Mail im Maileditor, hier z.B. mit Mozilla Thunderbird unter Windows Vista:

Bei HTML-Mails blenden Mailprogramme wie der Thunderbird eine Symbolleiste ein, mit deren Hilfe Sie den Text gestalten können.