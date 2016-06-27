Windows 10: Bereich «Desktop anzeigen» in Taskleiste verbreitern

In Windows 7 war der Bereich «Desktop anzeigen» am rechten Rand der Taskleiste noch relativ breit und gut zu treffen. In neueren Windows-Versionen wie Windows 10 ist das Ding nur noch acht Pixel breit, was bei hohen Auflösungen dazu führt, dass es sowohl kaum zu sehen als auch kaum per Maus zu treffen ist.

Die schlechte Nachricht: Es ist mit Windows-Bordmitteln nicht möglich, diesen Bereich breiter zu machen. Aber die gute: Mit einem Gratis-Tool klappts.

Lösung: Installieren Sie den 7+ Taskbar Tweaker, der dies für Sie einstellen kann. Laden Sie hierfür von http://rammichael.com/7-taskbar-tweaker die Datei «7tt_setup.exe» herunter. Doppelklicken Sie die Datei und wählen Sie im ersten Dialog die Sprache.

Wichtig: Im zweiten Dialog lässt sich der «Installationstyp» bestimmen. Hier können Sie von Standard auf Portable umschalten.