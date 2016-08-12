Windows 10: instabiles (Treiber-)Update rückgängig machen

In früheren Windows-Versionen liess sich eine Liste aller anstehender Updates anzeigen. Dies erlaubte auch, einzelne Updates auszublenden, um deren Installation zu verhindern.

Bei Windows 10 ist das nicht mehr so einfach und grösstenteils nur noch bei fehlerhaften Treiber-Updates möglich. Wollen Sie Ihr Glück dennoch versuchen?

Ist es ein normales Windows-Udpate, das Sie entfernen wollen? Mit etwas Glück finden Sie es noch: Öffnen Sie die Systemsteuerung und tippen Sie oben rechts updates ins Suchfeld. Klicken Sie unter Programme und Features auf Installierte Updates. Falls es hier erscheint, klicken Sie es an und verwenden Sie Deinstallieren.

Die meisten Updates erscheinen hier aber nicht, weil Microsoft sie für zu wichtig hält, um Ihnen eine Deinstallation anzubieten. Sie könnten höchstens noch eine Systemwiederherstellung probieren. Das würde aber das Nachinstallieren zahlreicher Apps und Programme erfordern. Und Sie können nicht sicher sein, dass genau das störende Update danach weg ist. Falls das wirklich nötig wird: Öffnen Sie hierfür das Startmenü, tippen Sie Wiederherstellung ein und öffnen Sie den Punkt Wiederherstellungsoptionen. Klicken Sie auf Diesen PC zurücksetzen und teilen Sie dem System mit, dass Sie Ihre persönlichen Dateien gerne behalten würden. Danach ist das System quasi «aufgefrischt» – aber eben womöglich mitsamt des unerwünschten Updates.

Bei Treiber-Updates haben Sie mehr Glück. Starten Sie den Geräte-Manager, indem Sie Windowstaste+R drücken, devmgmt.msc eintippen und Enter drücken. Klicken Sie mit Rechts auf das betroffene Gerät und öffnen Sie die Eigenschaften. Wechseln Sie zum Reiter Treiber und benutzen Sie die Schaltfläche Vorheriger Treiber.