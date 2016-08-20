Windows 10: Kontextmenübefehl «Senden an» ergänzen

Auch wenn das Programm keine Schönheitspreise gewinnt, ist IrfanView ein nützlicher und schneller kostenloser Bildbetrachter. Er kennt sogar eine Thumbnails-Ansicht, in der Sie schnell eine Übersicht über die in einem Ordner enthaltenen Bilddateien gewinnen, diese geringfügig bearbeiten oder andere Operationen durchführen können.

Darum wäre es doch nett, wenn Sie einfach mit der rechten Maustaste auf einen Ordner klicken und diesen direkt in den IrfanView Thumbnails öffnen könnten. Die Krux: Wenn Sie einen Rechtsklick auf eine Datei machen, steht Ihnen noch der Befehl «Öffnen mit» zur Verfügung. Dieser Kontextmenübefehl fehlt aber, wenn Sie einen Ordner mit rechts anklicken. Darum müssen Sie in diesem Fall zu einem Eintrag im Kontextmenübefehl «Senden an» greifen.

Das geht bei Windows 10 so: Öffnen Sie ein Windows-Explorer-Fenster. Drücken Sie Ctrl+L (Strg+L) oder klicken Sie in die Adresszeile. Tippen Sie die Zeichenfolge shell:sendto ein (ohne Leerzeichen) und drücken Sie Enter. Alternativ navigieren Sie selbst zum Ordner C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo.