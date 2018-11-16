Windows 10: Taskleisten-Symbol plötzlich doppelt

Wenn Sie eine Anwendung (z.B. Outlook) unter Windows 10 starten, kann es vorkommen, dass deren Icon in der Taskleiste doppelt erscheint.

Versuchen Sie zuerst folgenden Tipp, bevor Sie mit der «Deinstallations-Keule» dahintergehen. Dies vor allem dann, wenn es sich um ein anderes Programm als Outlook handelt.

Sobald Sie die doppelten Icons in der Taskleiste sehen, klicken Sie bei beiden einmal mit rechts drauf und wählen Sie Von Taskleiste lösen. Schliessen Sie die Anwendung und stellen Sie sicher, dass Sie jetzt von ihr kein Icon mehr in der Taskleiste sehen. Starten Sie Windows einmal neu via Start/Ein/Aus/Herunterfahren/Neu starten. Öffnen Sie das betroffene Programm wieder, diesmal natürlich via Startmenü, indem Sie auf Start klicken, den Programmnamen (z.B. Outlook) anfangen einzutippen und aufs gefundene Programm klicken. Nun sollte das Icon des Tasks wieder erscheinen – und zwar nur einmal. Klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie An Taskleiste anheften.

Nicht genützt? Falls es sich um Outlook oder ein anderes Microsoft-Office-Programm handelt, und falls Obiges nicht hilft, könnten laut diesem Microsoft-Support-Thread weitere Massnahmen wirken.

Das eine wäre eine Reparaturinstallation. Gehen Sie zu Start, tippen Sie Systemst ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Gehen Sie zu Programme/Programme und Features. Klicken Sie Microsoft Office an und benutzen Sie oben in der Leiste den Befehl Ändern. Bestätigen Sie allenfalls die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung. Nun können Sie üblicherweise eine Reparatur-Option wählen. Falls Sie zwei zur Wahl haben (Schnell- oder Onlinereparatur), greifen Sie zur Onlinereparatur. Klicken Sie auf Reparieren und lassen Sie den Prozess durchführen. Starten Sie danach das System neu.