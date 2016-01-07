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Gaby Salvisberg
7. Jan 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10 verweigert «Installation auf USB-Stick»

Kurios: Obwohl das lokale Laufwerk eine Festplatte ist, verweigert der PC das Windows-10-Upgrade, weil: «Windows kann nicht auf einem USB-Stick installiert werden».
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Es kann beim Versuch eines Upgrades von Windows 7 oder Windows 8/8.1 auf Windows 10 passieren. Die genaue Fehlermeldung beginnt mit «Windows 10 kann auf diesem PC nicht ausgeführt werden». Als Grund wird aufgeführt: «Windows kann mithilfe von Setup nicht auf einem USB-Speicherstick installiert werden». Dabei haben Sie doch aber eine eingebaute Festplatte mit Windows – und wollen genau jenes auf Windows 10 aktualisieren. Wie kommt der Windows-10-Updater denn darauf, dass es sich hierbei um einen USB-Stick handle?

Lösung: Eine gute mögliche Erklärung inklusive Lösung liefert dieser borncity.com-Artikel. Wir beschreiben die dort angebotene Lösung hier ebenfalls:

Starten Sie den Registry-Editor mit Administratorrechten. Drücken Sie hierfür die Windowstaste zum Öffnen des Startmenüs, tippen Sie regedit ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gefundenen Registrierungs-Editor und wählen im Kontextmenü den Befehl Als Administrator ausführen. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen der Benutzerkontensteuerung.

Navigieren Sie durch Aufklappen der Zweige zum folgenden Zweig: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Klicken Sie ihn in der linken Spalte an, damit Sie in der rechten Fensterhälfte die Einträge des Unterordners «Control» sehen. In der rechten Fensterhälfte sollte ein DWORD-Wert namens PortableOperatingSystem zu sehen sein. Wenn sein Wert auf 1 steht, doppelklicken Sie drauf und ändern den Wert auf 0 (Ziffer Null).

Schliessen Sie den Registry-Editor und starten Sie den PC einmal neu. Nun sollte zumindest dieses Problem gelöst sein. Ob das Update damit funktionieren wird, hängt davon ab, ob Windows auf diesem PC noch weitere Hindernisse findet. (PCtipp-Forum)

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