Windows 10 zeigt USB-Festplatte doppelt an

Redundanz ist nicht immer erwünscht. So mag man vielleicht das folgende Verhalten des Datei-Explorers unter Windows 10 nicht: Er zeigt eine angestöpselte USB-Platte nicht nur ordnungsgemäss zusammen mit den anderen Laufwerken unter «Dieser PC» an, sondern immer auch nochmals separat im Hauptzweig.

Vermutlich ist die Idee hinter diesem Verhalten, dass der User ein frisch angeschlossenes Laufwerk sofort findet. Wenn Sie es ändern wollen, geht das über einen Registry-Schlüssel.

Kurzfassung für Registry-Kenner: Löschen Sie diesen Registry-Zweig:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}

Im Detail geht das wie folgt:

Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie regedit ein und drücken Sie Enter. Im Registry-Editor angekommen, navigieren Sie in der linken Spalte durch Aufklappen der Zweige zu diesem Zweig:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders

Wenn Sie diesen ebenfalls aufklappen, sehen Sie seinen einzigen «Unterordner» mit dem kryptischen Namen:

{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf {F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} und benutzen Sie im Kontextmenü den Befehl Löschen. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen. Schauen Sie gleich im Windows-Explorer nach: Die Änderung wirkt sich dort sofort aus. Das Laufwerk wird im Hauptzweig nicht mehr separat angezeigt.