Windows 7/Windows 10: Ordner separat an Taskleiste anheften

Das Verknüpfen von Apps und Programmen in der Taskleiste ist ja kein Problem: Programm oder App starten, Rechtsklick aufs Icon in der Taskleiste, gefolgt von An Taskleiste anheften. Aber bei häufig gebrauchten Ordnern ist das nicht so einfach. Die sollen Sie nämlich nicht direkt in der Taskleiste anheften, sondern ans Icon des Windows-Explorers. Aber was, wenn Sie trotzdem eine direkte bzw. separate Verknüpfung zu einem Ordner in der Taskleiste wollen? Folgendes klappt in allen gängigen Windows-Versionen von Windows 7 bis Windows 10.

Lösung: Klicken Sie mit rechts auf den Desktop und gehen Sie im Kontextmenü zu Neu/Verknüpfung. Klicken oder tippen Sie bei «Speicherort» auf Durchsuchen und navigieren Sie zum Ordner, den Sie gerne verknüpfen wollen. Übernehmen Sie den. Im Feld steht nun der Pfad zu diesem Ordner (z.B. C:\Users\gsal\Pictures\Testfiles). Wichtig: Setzen Sie jetzt den Cursor vor den Pfad, also ganz an den Anfang der Eingabezeile. Tippen Sie hier das Wort explorer ein, gefolgt von einem Leerzeichen. Die Zeile sieht danach etwa so aus:

explorer C:\Users\gsal\Pictures\Testfiles.