Windows aus Batch-Datei neu starten

Lösung: In Windows Vista und 7 sind es folgende:

Fürs Herunterfahren: shutdown /s /t 0

Für den Reboot: shutdown /r /t 0

Haben Sie Windows XP? Dann wärens diese; die brauchen allerdings Administrator-Rechte:

Fürs Herunterfahren: shutdown -s -t 0

Für den Reboot: shutdown -r -t 0

Der Schalter /t steht in beiden Fällen für «Time». Hier könnten Sie die Anzahl Sekunden angeben, die Windows warten soll, bevor es herunterfährt. In den Beispielen haben wir «/t 0» (für die Ziffer Null) verwendet, was ein sofortiges Herunterfahren bzw. neu Starten bewirkt. (PCtipp-Forum)