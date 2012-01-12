Windows-Desktop ist mehrfach vorhanden

Lösung: Die Ursache war vermutlich, dass Sie den Original-Desktop-Ordner versehentlich per Drag&Drop anderswohin verfrachtet haben. Windows schreibt dies jeweils auch gleich in die Registry.

Im Registry-Editor (Start/Ausführen: regedit.exe eintippen) navigieren Sie mit der gebotenen Vorsicht zu diesem Zweig:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Der Original-Pfad zum Desktop sollte %USERPROFILE%\Desktop lauten; alternativ C:\Users\IhrName\Desktop. Ändern Sie den mutmasslich falschen Eintrag (z.B. «%USERPROFILE%\Desktop\Desktop\Desktop») zum Original-Eintrag zurück. Starten Sie dann den PC neu. Anschliessend dürfte es kein Problem sein, die überzähligen Desktop-Ordner zu löschen.

Wichtig: Vor Verschiebe-, Lösch- oder Registry-Operationen sollten Sie eine Datensicherung vornehmen. (PCtipp-Forum)