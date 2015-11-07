Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
7. Nov 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows: Eigenes Logo in den Systemeigenschaften

In den Systemeigenschaften ist das Hersteller-Logo (z.B. Dell, Acer usw.) zu sehen, teils mit weiteren Informationen. Die lassen sich sehr einfach personalisieren – inklusive Logo!

So sehen die Einträge für individuelle Systeminformationen in der Registry aus

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Der Tipp galt schon für Windows Vista – funktioniert aber unter Windows 7, 8, 8.1 und 10 genau gleich. 

Erstellen Sie in der Bildbearbeitung Ihrer Wahl zuerst eine Logo-Datei. Das Bild muss quadratisch und für Vista maximal 120x120 Pixel gross sein. Es muss als 24Bit/BMP (Windows-Bitmap) abgespeichert sein. Für Windows 8 bis 10 sollten übrigens auch 150 Pixel funktionieren. Stellen Sie sicher, dass die Bilddatei an einem Ort liegt, an dem alle Nutzerkonten des PCs Lesezugriff haben. Zum Beispiel direkt in C:\Users\.

Bevor's nun in die Windows-Registry geht, unsere übliche Warnung: Gehen Sie mit dem Registry-Editor vorsichtig um. Eine Fehlmanipulation kann Ihr System unbrauchbar machen!

Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R und tippen Sie regedit ein. Drücken Sie Enter und bestätigen Sie die Benutzerkontensteuerung. Tippen Sie gegebenenfalls das Administrator-Kennwort ein, nun startet der Registry-Editor.

Navigieren Sie zum folgenden Zweig und klicken Sie ihn an, damit Sie in der rechten Fensterhälfte seinen (ev. noch fehlenden) Inhalt sehen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\OEMInformation

Jetzt erstellen Sie dort mehrere Einträge. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in die rechte Fensterhälfte und wählen Sie Neu/Zeichenfolge. Geben Sie den Eintrags-Namen ein (z.B. Logo), klicken Sie doppelt auf den neuen Eintrag und verpassen Sie ihm den gewünschten Wert (z.B. C:\Users\Logo.bmp).

Die möglichen Einträge entnehmen Sie dieser kleinen Aufstellung:

Wichtig: Falls ein Eintrag HelpCustomized vorhanden ist, ändern Sie dessen Wert von 1 auf 0 (Ziffer 0), sonst erscheinen einige der Einträge nicht.

Die fertigen Einträge in der Registry sehen dann z.B. so aus:

So sehen die Einträge für individuelle Systeminformationen in der Registry aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Und das Resultat zum Beispiel so:

Und dies ist das Resultat, inklusive einem selbstgebastelten Herzchen-Logo

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls Sie bei «SupportUrl» eine Mailadresse anstelle einer Webseite angeben wollen, tragen Sie diese mit vorangestellter Zeichenfolge «mailto:» ein. 

Und sollte noch ein Windows-XP-User dasselbe suchen: Das geht auch, allerdings ist hierzu ein anderes Vorgehen erforderlich. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows Bildbearbeitung Firmen Internet Kummerkasten Software Windows & PC Software & Tools Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare