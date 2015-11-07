Windows: Eigenes Logo in den Systemeigenschaften

Lösung: Der Tipp galt schon für Windows Vista – funktioniert aber unter Windows 7, 8, 8.1 und 10 genau gleich.

Erstellen Sie in der Bildbearbeitung Ihrer Wahl zuerst eine Logo-Datei. Das Bild muss quadratisch und für Vista maximal 120x120 Pixel gross sein. Es muss als 24Bit/BMP (Windows-Bitmap) abgespeichert sein. Für Windows 8 bis 10 sollten übrigens auch 150 Pixel funktionieren. Stellen Sie sicher, dass die Bilddatei an einem Ort liegt, an dem alle Nutzerkonten des PCs Lesezugriff haben. Zum Beispiel direkt in C:\Users\.

Bevor's nun in die Windows-Registry geht, unsere übliche Warnung: Gehen Sie mit dem Registry-Editor vorsichtig um. Eine Fehlmanipulation kann Ihr System unbrauchbar machen!

Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R und tippen Sie regedit ein. Drücken Sie Enter und bestätigen Sie die Benutzerkontensteuerung. Tippen Sie gegebenenfalls das Administrator-Kennwort ein, nun startet der Registry-Editor.

Navigieren Sie zum folgenden Zweig und klicken Sie ihn an, damit Sie in der rechten Fensterhälfte seinen (ev. noch fehlenden) Inhalt sehen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\OEMInformation

Jetzt erstellen Sie dort mehrere Einträge. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in die rechte Fensterhälfte und wählen Sie Neu/Zeichenfolge. Geben Sie den Eintrags-Namen ein (z.B. Logo), klicken Sie doppelt auf den neuen Eintrag und verpassen Sie ihm den gewünschten Wert (z.B. C:\Users\Logo.bmp).

Die möglichen Einträge entnehmen Sie dieser kleinen Aufstellung: