Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
20. Okt 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows Ink: das Lineal per Maus drehen

Im Skizzenblock von Windows Ink lässt sich ein Lineal einblenden. Aber wie zum Henker dreht man es?

Aktivieren Sie Windows Ink, dann erscheint auch das Icon im Infobereich

© Quelle: PCtipp.ch

Windows Ink ist eine in Windows 10 enthaltene Notizenfunktion. Diese ist für Stift- und Touchscreen-Bedienung optimiert, funktioniert aber auch per Maus.

Falls Sie unten rechts im Infobereich das Ink-Symbol nicht sehen, klicken Sie mit Rechts auf die Taskleiste und aktivieren da Windows Ink-Arbeitsbereich anzeigen (Schaltfläche). Dann erscheint das Symbol, das sich anklicken lässt. Es bietet Notizzettelchen oder einen Skizzenblock.

Aktivieren Sie Windows Ink, dann erscheint auch das Icon im Infobereich

 © Quelle: PCtipp.ch

Lineal drehen

Im Skizzenblock wählen Sie aus verschiedenen Stiften und Farben, finden einen Radiergummi und ein Lineal. Aber wie auch immer Sie mit der Maus am Lineal zerren oder drauf herumklicken: Es wird sich nicht drehen. Es findet sich auch keine andere sichtbare Option, mit der Sie das Lineal drehen können. 

Unser Tipp: Versuchen Sie es einmal mit dem Mausrad. Drehen Sie nach vorne (von sich weg), dreht es sich im Uhrzeigersinn, drehen Sie das Mausrad zu sich hin, dreht sich das Lineal in die andere Richtung. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows Windows 10 Zubehör Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare