Windows Ink: das Lineal per Maus drehen

Lineal drehen

Im Skizzenblock wählen Sie aus verschiedenen Stiften und Farben, finden einen Radiergummi und ein Lineal. Aber wie auch immer Sie mit der Maus am Lineal zerren oder drauf herumklicken: Es wird sich nicht drehen. Es findet sich auch keine andere sichtbare Option, mit der Sie das Lineal drehen können.

Unser Tipp: Versuchen Sie es einmal mit dem Mausrad. Drehen Sie nach vorne (von sich weg), dreht es sich im Uhrzeigersinn, drehen Sie das Mausrad zu sich hin, dreht sich das Lineal in die andere Richtung. (PCtipp-Forum)