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Gaby Salvisberg
27. Apr 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows: versehentlichen Shutdown abbrechen

Auf eine Verknüpfung für zeitgesteuertes Herunterfahren klickt man früher oder später auch mal versehentlich. Wie stoppen Sie den Shutdown-Countdown?

Ups, verklickt! Wie stoppt man jetzt das Herunterfahren?

© Quelle: PCtipp.ch

Im gestrigen Tipp «Windows 10: Timer setzen zum Herunterfahren» zeigte der Kollege, wie Sie eine Verknüpfung erstellen, über die Sie Windows z.B. nach Ablauf von genau fünf Minuten automatisch herunterfahren lassen.

Ups, verklickt! Egal, ob Sie Ihre «In 5 Min. herunterfahren»-Verknüpfung auf dem Desktop liegen lassen oder ob Sie diese in die Taskleiste stecken: Es wird der Tag kommen, an dem Sie die Verknüpfung versehentlich oder voreilig anklicken. Kurz nach dem Einleiten des Herunterfahren-Countdowns fällt Ihnen z.B. ein, dass Sie noch schnell eine Fahrplanabfrage machen oder eine Mail schreiben wollten. In diesen Fällen brauchen Sie einen Trick, um den Countdown und das anschliessende Herunterfahren zu stoppen.

Ups, verklickt! Wie stoppt man jetzt das Herunterfahren?

 © Quelle: PCtipp.ch

Wer hie und da zum zeitgesteuerten Herunterfahren per Konsolenfenster oder Verknüpfung greift, sollte diesen Trick immer parat haben, so für alle Fälle.

Nur die Ruhe, dann klappts am besten; vielleicht üben Sie das ein- oder zweimal:

  • Falls Sie obige Countdown-Meldung sehen, klicken Sie darin auf Schliessen.
  • Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie cmd ein und drücken Sie Enter.
  • Tippen Sie exakt den Befehl shutdown /a ein und drücken Sie Enter.

Das ist es schon. Der Countdown bricht ab und Windows verzichtet aufs Herunterfahren. Eine Mitteilung informiert Sie darüber: «Die Abmeldung wurde abgebrochen. Das geplante Herunterfahren wurde abgebrochen».

Gerettet!

 © Quelle: PCtipp.ch

Das klappt übrigens nicht nur unter Windows 10, sondern auch in früheren Windows-Versionen (Windows XP bis und mit 8.1).

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