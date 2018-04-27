Windows: versehentlichen Shutdown abbrechen

Im gestrigen Tipp «Windows 10: Timer setzen zum Herunterfahren» zeigte der Kollege, wie Sie eine Verknüpfung erstellen, über die Sie Windows z.B. nach Ablauf von genau fünf Minuten automatisch herunterfahren lassen.

Ups, verklickt! Egal, ob Sie Ihre «In 5 Min. herunterfahren»-Verknüpfung auf dem Desktop liegen lassen oder ob Sie diese in die Taskleiste stecken: Es wird der Tag kommen, an dem Sie die Verknüpfung versehentlich oder voreilig anklicken. Kurz nach dem Einleiten des Herunterfahren-Countdowns fällt Ihnen z.B. ein, dass Sie noch schnell eine Fahrplanabfrage machen oder eine Mail schreiben wollten. In diesen Fällen brauchen Sie einen Trick, um den Countdown und das anschliessende Herunterfahren zu stoppen.