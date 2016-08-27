Word für den Nerd: Ersetzen mittels regulärer Ausdrücke

Der Artikel über die Verwendung geschützter Leerzeichen vor oder nach einem Währungssymbol liefert einige Grundlagen über die Suchen- und Ersetzen-Funktion und den Sinn des geschützten Leerzeichens.

Aber vielleicht sind Sie anspruchsvoller: Sie möchten nicht blindlings alle Leerzeichen vor jedem €- oder $-Zeichen durch ein geschütztes ersetzen, sondern nur jene, vor denen auch mindestens eine Ziffer steht. Denn nur dann handelt es sich um einen Betrag mit Währungsangabe.

Das erfordert schon gehobenes Suchen/Ersetzen mittels regulärer Ausdrücke – und ist eine Aufgabe für echte Word-Nerds.

Voilà: Öffnen Sie in Word im Reiter Start im Bereich Bearbeiten den Ersetzen-Dialog. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern und haken Sie Platzhalter verwenden an. Pflanzen Sie den Cursor ins «Suchen nach»-Feld und klappen Sie einmal Sonderformat auf. Hier finden Sie relativ unscheinbar neue Optionen wie «Beliebiges Zeichen», «Zeichen im Bereich», «Ausdruck» und einige mehr. Damit können Sie sich Platzhalter bzw. «regular expressions» zusammenbasteln, die nicht mehr zwingend nach konkreten Zeichen suchen und diese ersetzen, sondern die nach Mustern Ausschau halten.