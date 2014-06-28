Word: Pfad in der Fusszeile einfügen

Speichern Sie das Dokument. Word ist standardmässig so eingestellt, dass es Feldinhalte erst beim Drucken aktualisiert. Die Druckvorschau veranlasst Word aber ebenfalls bereits dazu, die Felder zu aktualisieren. Stecken Sie deshalb am besten das Druckvorschau-Symbol oben in die Schnellzugriffsleiste. Sie befindet sich im linken Bereich des oberen Fensterrandes. Klappen Sie am rechten Rand der Schnellzugriffsleiste das unscheinbare Menü (winziges Dreieck mit Strich darüber) auf. In Word 2007 aktivieren Sie Seitenansicht. In Word 2013 gäbe es hier «Seitenansicht und Drucken». Dies zeigt aber nur eine Miniaturansicht des Dokuments an. Das können Sie auch verwenden - und danach einfach per Esc-Taste wieder abbrechen. Dann ist der Pfad in der Fusszeile auch aktualisiert.

Aber vielleicht gefällt Ihnen ein anderes Icon besser: Gehen Sie im Ausklappmenü der Schnellzugriffsleiste zu Weitere Befehle. Der Seitenansicht-Bearbeitungsmodus gibt eine bessere Druckvorschau. Ab sofort können Sie jederzeit auf dieses Symbol klicken, wenn Sie die Druckvorschau aufrufen und gleichzeitig die Felder aktualisieren wollen. (PCtipp-Forum)