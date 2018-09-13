Word: Text in Bogenform führen

Wir zeigen es anhand von Word 2016 aus Office 365, aber es dürfte in Word 2010 und 2013 ähnlich funktionieren. Tippen Sie zuerst den zu gestaltenden Text ein, zum Beispiel «Einladung zum Brunch». Markieren Sie ihn, wechseln Sie zum Reiter Einfügen und klicken Sie im Bereich Text aufs WordArt-Icon. Sie finden hier bereits einige Formatvorlagen, aus denen Sie jene auswählen, die dem gewünschten Effekt am ähnlichsten ist.