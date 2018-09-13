Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
13. Sep 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Text in Bogenform führen

Für Glückwunschkarten oder Einladungen sind WordArt-Schriftzüge beliebt. Aber wie gestaltet man einen Text in Kurven- oder Kreisform?

Hiermit verwandeln Sie markierten Text in WordArt-Text

© Quelle: PCtipp.ch

Wir zeigen es anhand von Word 2016 aus Office 365, aber es dürfte in Word 2010 und 2013 ähnlich funktionieren. Tippen Sie zuerst den zu gestaltenden Text ein, zum Beispiel «Einladung zum Brunch». Markieren Sie ihn, wechseln Sie zum Reiter Einfügen und klicken Sie im Bereich Text aufs WordArt-Icon. Sie finden hier bereits einige Formatvorlagen, aus denen Sie jene auswählen, die dem gewünschten Effekt am ähnlichsten ist.

Hiermit verwandeln Sie markierten Text in WordArt-Text

 © Quelle: PCtipp.ch

Word wendet die Formatierung sofort an. Im Reiter Start lassen sich Schriftart und Schriftfarbe ändern. Klicken Sie auf den Rahmen und wechseln Sie zum Reiter Format. Sie finden hier bei WordArt-Formate auch Einstellungen zu Textfüllung, Textkontur und zu Texteffekten

Passen Sie weitere Merkmale Ihres Schriftzugs an

 © Quelle: PCtipp.ch

Soll der Schriftzug nun eine Kurve ziehen? Markieren Sie den Text. Im Reiter Format gibts unter Texteffekte auch den Punkt Transformation.

Wählen Sie die gewünschte Transformation aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Experimentieren Sie mit Ihrer Form, indem Sie den Rahmen breiter oder höher ziehen. Über den gelben Punkt lässt sich noch die Intensität oder Krümmung der gewählten Transformation beeinflussen. Der kleine kreisförmige Pfeil hilft zudem beim Drehen des Schriftzugs.

Passen Sie die Effekte noch Ihren Wünschen an

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare