Word: «Überschrift 1» in Farbe

Lösung: Das erreichen Sie, indem Sie die Formatvorlage entsprechend anpassen.

Im Reiter Start klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Bereichs «Formatvorlagen» aufs unscheinbare Steuerelement, um die Formatvorlagen einzublenden. Markieren Sie eine betroffene Zeile im Inhaltsverzeichnis. In den Formatvorlagen müsste nun z.B. «Verzeichnis 1» markiert sein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und gehen Sie zu Ändern.

Jetzt erscheint ein Fenster mit Einstellungsoptionen. Hier lässt sich die Formatierung anpassen; inklusive der Textfarbe. (PCtipp-Forum)