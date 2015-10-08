Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
8. Okt 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Vorschaubilder der Vorlagen erzeugen

Wenn Sie via «Datei/Neu» Ihre Vorlagen betrachten, fällt Ihnen auf, das manche eine grafische Vorschau zeigen – und manche nicht. Woran liegt das?

Wieso erscheint die Vorlage links mit und jene rechts ohne Thumbnail?

© Quelle: PCtipp.ch

Zum Beispiel in Word 2013 erscheinen mit Datei/Neu je nach letzter Auswahl entweder empfohlene oder benutzerdefinierte Vorlagen, sprich: Ihre selbst erzeugten Vorlagen. Aber bei letzteren fällt Ihnen auf, dass es Vorlagen hat, in denen Sie eine Vorschau aufs Dokument sehen und welche mit der Standardvorschau, die nur ein paar ausdruckslose Linien zeigt.

Wieso erscheint die Vorlage links mit und jene rechts ohne Thumbnail?

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wenn Sie möchten, dass Word eine Vorschau anzeigt, müssen Sie ihm dies mitteilen – und zwar in dem Moment, in dem Sie die Vorlage erstmals speichern.

Erzeugen Sie also eine neue Datei, gestalten Sie diese, sodass sie bereit ist, zu einer Vorlage zu werden. Gehen Sie zu Datei/Speichern unter und klicken Sie auf Durchsuchen. Wechseln Sie den Dateityp zu «Word-Vorlage (*.dotx)», dann wechselt Word zum Vorlagenordner. Tippen Sie einen passenden Namen ein und setzen Sie ein Häkchen bei der Option «Miniatur speichern». 

Aktivieren Sie die Option «Miniatur speichern»

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie jetzt auf Speichern klicken, wird Word für diese Datei auch eine Miniaturansicht bzw. ein Thumbnail erstellen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Kummerkasten
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare