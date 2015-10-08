Tipps & Tricks
Word: Vorschaubilder der Vorlagen erzeugen
Zum Beispiel in Word 2013 erscheinen mit Datei/Neu je nach letzter Auswahl entweder empfohlene oder benutzerdefinierte Vorlagen, sprich: Ihre selbst erzeugten Vorlagen. Aber bei letzteren fällt Ihnen auf, dass es Vorlagen hat, in denen Sie eine Vorschau aufs Dokument sehen und welche mit der Standardvorschau, die nur ein paar ausdruckslose Linien zeigt.
Lösung: Wenn Sie möchten, dass Word eine Vorschau anzeigt, müssen Sie ihm dies mitteilen – und zwar in dem Moment, in dem Sie die Vorlage erstmals speichern.
Erzeugen Sie also eine neue Datei, gestalten Sie diese, sodass sie bereit ist, zu einer Vorlage zu werden. Gehen Sie zu Datei/Speichern unter und klicken Sie auf Durchsuchen. Wechseln Sie den Dateityp zu «Word-Vorlage (*.dotx)», dann wechselt Word zum Vorlagenordner. Tippen Sie einen passenden Namen ein und setzen Sie ein Häkchen bei der Option «Miniatur speichern».
Wenn Sie jetzt auf Speichern klicken, wird Word für diese Datei auch eine Miniaturansicht bzw. ein Thumbnail erstellen. (PCtipp-Forum)
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