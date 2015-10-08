Word: Vorschaubilder der Vorlagen erzeugen

Lösung: Wenn Sie möchten, dass Word eine Vorschau anzeigt, müssen Sie ihm dies mitteilen – und zwar in dem Moment, in dem Sie die Vorlage erstmals speichern.

Erzeugen Sie also eine neue Datei, gestalten Sie diese, sodass sie bereit ist, zu einer Vorlage zu werden. Gehen Sie zu Datei/Speichern unter und klicken Sie auf Durchsuchen. Wechseln Sie den Dateityp zu «Word-Vorlage (*.dotx)», dann wechselt Word zum Vorlagenordner. Tippen Sie einen passenden Namen ein und setzen Sie ein Häkchen bei der Option «Miniatur speichern».