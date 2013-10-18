Word/Writer: Dokument immer am Ende öffnen

Lösung: Hierfür gibt es verschiedene Lösungen, je nachdem, ob Ihnen eine Tastenkombination reicht und ob Sie wirklich das Dokumentende meinen oder die zuletzt bearbeitete Stelle.

In Word und OpenOffice/LibreOffice Writer sollte Sie die Tastenkombination Shift+F5 (Umschalt+F5) automatisch zur zuletzt bearbeiteten Stelle bringen. Das kann auch eine Stelle mitten im Dokument sein. Wollen Sie wirklich direkt zum Dokumentende, verwenden Sie stattdessen Ctrl+End (Strg+Ende).

Makro: Einen automatischen Sprung ans Ende des Dokuments können Sie auch in ein Makro packen. Öffnen Sie in Word den VisualBasic-Editor. In Word 2007 bis 2013 blenden Sie hierfür zuerst die Entwicklertools ein, falls sie nicht schon angezeigt werden: Unter Datei bzw. Office-Knopf/Word-Optionen/Häufig verwendet aktivieren Sie «Entwicklerregisterkarte in der Multifunktionsleiste anzeigen». Dort finden Sie links in der Leiste das VisualBasic-Symbol. In älteren Office-Versionen gehts zu Extras/Makro/VisualBasic-Editor.

Wechseln Sie nun zu den Entwicklertools. Im linken Teil klappen Sie den Projekt-Zweig des aktuellen Dokuments auf und klicken doppelt auf ThisDocument. Fügen Sie folgenden Code ein. Dieser sorgt dafür, dass Word in diesem (und nur diesem) Dokument direkt ganz ans Ende springt:

Private Sub Document_Open()

Selection.EndKey Unit:=wdStory

End Sub