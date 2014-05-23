Word & Writer: Vor Inhaltsverzeichnis was einfügen

Lösung: Die Struktur Ihres Dokuments ist endlich perfekt, das Inhaltsverzeichnis frisch hinzugefügt. Dieses steht jetzt aber vielleicht ganz am Anfang Ihres Dokuments. Dabei hätten Sie nachträglich noch einzelne Zeilen oder gar ganze Seiten vor das Inhaltsverzeichnis einfügen wollen. Doch alles, was Sie ganz am Anfang eintippen, wird von Word irgendwie als Teil des Inhaltsverzeichnisses interpretiert. Oder der Befehl zum Einfügen einer Seite ist ausgegraut und der Cursor lässt sich gar nicht vor dem Inhaltsverzeichnis positionieren.

Etwa bei Word 2010 aktiviert sich immer gleich der Bereich mit «Tabelle aktualisieren», sobald Sie ins Inhaltsverzeichnis klicken. Was Sie eintippen, landet in diesem Bereich. Sogar eingefügte Seitenumbrüche schieben nicht etwa das Inhaltsverzeichnis nach unten, sondern fügen die Seite innerhalb dieses Bereichs ein.