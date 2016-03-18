Word: Zeile an dieser Stelle nie umbrechen

In beiden geht es um den zweiten Strich. Wenn dieser ans Zeilenende zu liegen kommt, rutschen die schliessende Klammer mit dem Punkt sowie im zweiten Beispiel das Komma auf die nächste Zeile. Und das tut jedem LayouterInnen-Auge weh. Es gibt zwar das geschützte Leerzeichen und den geschützten Bindestrich. Aber was, wenn der «verbotene» Umbruch nach einem anderen Zeichen stattfindet, eben wie hier zum Beispiel nach einem Halbgeviertstrich?

Lösung: In Word 2013 und 2016 gibt es ein spezielles Zeichen, das Sie hierfür einsetzen können. Pflanzen Sie den Cursor an die Stelle, nach der die Zeile keinesfalls umbrochen werden darf. Wechseln Sie zum Reiter Einfügen, klappen Sie Symbole/Symbol auf und verwenden Sie Weitere Symbole. Wechseln Sie in den Reiter Sonderzeichen und scrollen Sie ganz nach unten.

Sie finden hier ein Zeichen namens «Null-breiter Nicht-Wechsel». Bei ihm handelt es sich also um ein Zeilenwechselverbot, das selbst keine Breite beansprucht.