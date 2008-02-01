Zeit in Excel-Zelle im Minutentakt aktualisieren

Lösung: Das können Sie mit dem untenstehenden Zeitmakro erreichen.

Öffnen Sie hierfür in Excel Extras/Makro/Makros, tippen Sie Zeitmakro ein und klicken Sie auf Erstellen. Fügen Sie nun zwischen die Zeilen «Sub Zeitmakro()» und «End Sub» noch die anderen Zeilen ein, damit es am Schluss wie im nebenstehenden Screenshot aussieht.

Der Code zum Kopieren:

Sub Zeitmakro()

ThisWorkbook.Worksheets("Tabelle1").Range("A1") = Format(Now, "dd.mm.yy hh:mm:ss")

ET = Now + TimeValue("00:01:00")

Application.OnTime ET, "Zeitmakro"

End Sub

Gehen Sie nun zu Schliessen und zurück zu Excel. Führen Sie das Makro via Extras/Makro/Makros einmal aus. Dann erscheinen in der Zelle A1 Datum und Zeit, die jede Minute aktualisiert werden. (PCtipp-Forum)