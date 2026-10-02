Zorin OS für Linux-Einsteiger- wir zeigen wie es geht

Installation

Sie können Zorin OS auf der gesamten Festplatte installieren und Windows damit überschreiben. Wer noch nicht so weit ist, installiert das System im Optimalfall erst einmal auf einer separaten Festplatte oder zum Test in einer virtuellen Maschine. Das ebenfalls mögliche Verkleinern der Windows-Partition ist für Einsteiger hingegen oft eine grosse Hürde, weil dabei zuerst in vielen Fällen einige Windows-Systemdateien identifiziert und verschoben werden müssen.

Für die Installation benötigen Sie ein ISO-Image von Zorin OS. Rufen Sie die Website zorin.com/os/download auf und scrollen Sie bis Zorin OS Core 18.1. Klicken Sie dort auf die Option Download. Die weiter oben zu findende Pro-Version enthält zusätzliche Anwendungen und Desktop-Oberflächen. Wer sie für ca. 45 Franken erwirbt, unterstützt ausserdem die Weiterentwicklung des Betriebssystems.

Übertragen Sie die heruntergeladene ISO-Datei mit dem Tool BalenaEtcher (etcher.balena.io, gratis) auf einen freien USB-Stick und booten Sie damit Ihren Computer. Wählen Sie im Set-up-Menü den Eintrag Try or Install Zorin OS aus. Das Live-System startet. Dabei werden zunächst alle Daten nur in den Arbeitsspeicher (RAM) Ihres Computers geladen. Im folgenden Dialog wählen Sie entweder Zorin OS ausprobieren aus und testen das System zunächst ein wenig oder Sie klicken auf Zorin OS installieren und richten es gleich auf Ihrem Computer ein, Bild 2.