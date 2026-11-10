Black Friday 2026: 4DDiG bietet bis zu 70 Prozent Rabatt

Ob gelöschte Dateien, beschädigte Fotos oder der Wechsel auf eine grössere SSD: Zum Black Friday bündelt 4DDiG Windows-Programme für Datenrettung, Dateireparatur und Festplattenverwaltung.

Die Datenrettungssoftware 4DDiG Windows Data Recovery hilft dabei, gelöschte oder verlorene Fotos, Videos und Dokumente auf Windows-PCs, USB-Sticks und externen Festplatten zu finden und wiederherzustellen. Auch BitLocker-verschlüsselte Laufwerke werden unterstützt. Gefundene Dateien lassen sich vor der Wiederherstellung in der Vorschau prüfen. Weitere Informationen bietet die Produktseite von 4DDiG Windows Data Recovery.

4DDiG File Repair repariert beschädigte Fotos, Videos, Audiodateien und Dokumente. KI-Funktionen ermöglichen zudem die Verbesserung der Bild- und Videoqualität. Details stehen auf der Produktseite von 4DDiG File Repair.

Festplatten verwalten und SSDs klonen

Beim Wechsel auf eine grössere SSD sollen Windows und vorhandene Daten häufig ohne Neuinstallation übertragen werden. 4DDiG Partition Manager unterstützt die Betriebssystemmigration, das Klonen von Festplatten und die Verwaltung von Partitionen. Damit lässt sich ein Laufwerk-Upgrade vorbereiten und die Speicheraufteilung anpassen. Weitere Informationen: 4DDiG Partition Manager.