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Pressemeldung
10. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

Pressemitteilung

Black Friday 2026: 4DDiG bietet bis zu 70 Prozent Rabatt

Bis zu 70 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte: Vom 10. November bis 10. Dezember 2026 bietet 4DDiG Programme für Datenrettung, Dateireparatur und Festplattenverwaltung an. Dazu kommen Glückskarten mit bis zu drei Gewinnversuchen und eine siebentägige Testversion von 4DDiG Windows Backup.
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4DDiG wirbt zum Black Friday 2026 mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf ausgewählte Softwareangebote.

© Tenorshare

Ob gelöschte Dateien, beschädigte Fotos oder der Wechsel auf eine grössere SSD: Zum Black Friday bündelt 4DDiG Windows-Programme für Datenrettung, Dateireparatur und Festplattenverwaltung.

Datenrettung und Dateireparatur

Die Datenrettungssoftware 4DDiG Windows Data Recovery hilft dabei, gelöschte oder verlorene Fotos, Videos und Dokumente auf Windows-PCs, USB-Sticks und externen Festplatten zu finden und wiederherzustellen. Auch BitLocker-verschlüsselte Laufwerke werden unterstützt. Gefundene Dateien lassen sich vor der Wiederherstellung in der Vorschau prüfen. Weitere Informationen bietet die Produktseite von 4DDiG Windows Data Recovery.

4DDiG File Repair repariert beschädigte Fotos, Videos, Audiodateien und Dokumente. KI-Funktionen ermöglichen zudem die Verbesserung der Bild- und Videoqualität. Details stehen auf der Produktseite von 4DDiG File Repair.

Festplatten verwalten und SSDs klonen

Beim Wechsel auf eine grössere SSD sollen Windows und vorhandene Daten häufig ohne Neuinstallation übertragen werden. 4DDiG Partition Manager unterstützt die Betriebssystemmigration, das Klonen von Festplatten und die Verwaltung von Partitionen. Damit lässt sich ein Laufwerk-Upgrade vorbereiten und die Speicheraufteilung anpassen. Weitere Informationen: 4DDiG Partition Manager.

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Der 4DDiG Partition Manager bietet verschiedene Funktionen zur Verwaltung von Festplatten und Partitionen sowie zur Migration von Windows auf eine SSD.

 © Tenorshare

4DDiG Disk Copy ist ebenfalls auf das Klonen ganzer Festplatten oder einzelner Partitionen ausgelegt. Das Programm eignet sich insbesondere für den direkten Umzug auf ein neues Laufwerk, beispielsweise beim Austausch einer älteren Festplatte gegen eine grössere SSD. Mehr dazu auf der Produktseite von 4DDiG Disk Copy.

Speicherplatz freigeben und Windows-Fehler beheben

4DDiG Duplicate File Deleter hilft, doppelte Dateien zu finden und grosse Dateien zu identifizieren, um Speicherplatz freizugeben. Unterstützt werden Fotos, Videos, Audiodateien und Dokumente.

4DDiG DLL Fixer richtet sich an Nutzer, deren Windows-Programme oder Spiele wegen fehlender oder beschädigter DLL-Dateien nicht starten. Das Programm unterstützt dabei, fehlende oder beschädigte DLL-Dateien zu erkennen und entsprechende Windows-Probleme zu beheben.

Glückskarten und kostenlose Testversion

Zur Aktion gehört auch ein digitales Glückskarten-Gewinnspiel. Zu Beginn erhalten Teilnehmende einen Versuch. Wer dem offiziellen 4DDiG-Konto auf X (ehemals Twitter) folgt, kann einen weiteren Versuch freischalten. Auch der Beitritt zur offiziellen 4DDiG-Discord-Community bringt einen zusätzlichen Versuch. Werden beide Aktionen abgeschlossen, sind insgesamt bis zu drei Versuche pro Person möglich. Rabattcodes gelten gemäss den Gutscheinbedingungen für bestimmte Produkte und Lizenzmodelle.

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Die Glückskarten-Aktion bietet zunächst einen Versuch; durch das Folgen auf X und den Beitritt zur Discord-Community kommen je ein weiterer hinzu.

 © Tenorshare

Wer eine Backup-Lösung ausprobieren möchte, kann 4DDiG Windows Backup sieben Tage kostenlos testen. Damit lassen sich Dateien, Partitionen und das Windows-System auf internen oder externen Laufwerken sichern und bei Bedarf wiederherstellen.

Aktionszeitraum und Bedingungen

Die Black-Friday-Aktion läuft vom 10. November bis zum 10. Dezember 2026. Die Aktionsseite wirbt mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Die Preisnachlässe gelten für ausgewählte Produkte und Lizenzmodelle; die endgültigen Preise stehen auf den Produkt- oder Bestellseiten. Gültigkeitsdauer und Einschränkungen bei der Kombination von Gewinncodes mit anderen Rabatten werden beim jeweiligen Gewinn angegeben. Laufzeit, Funktionsumfang und allfällige Verlängerungsbedingungen der Testversionen werden vor der Aktivierung ausgewiesen.

Alle Angebote, Testversionen und Teilnahmebedingungen sind auf der offiziellen 4DDiG-Black-Friday-Aktionsseite aufgeführt.

Über 4DDiG: 
4DDiG ist eine Softwaremarke von Tenorshare mit Lösungen für Datenrettung, Dateireparatur, Datensicherung, Festplattenverwaltung und Windows-Systemoptimierung.

Die Pressemitteilung stammt von der Firma Tenorshare.

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