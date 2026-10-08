Die neuen KI-Funktionen von thinkcell im Vergleich zu anderen KI-Präsentationstools

Anstatt Dateien in eine isolierte Cloud-Umgebung verschieben zu müssen oder ständig zwischen Fenstern wechseln zu müssen um Exporte zu erzwingen, implementiert die Anwendung ihre Kernfunktionen für künstliche Intelligenz über thinkcell Assist – ein multifunktionales Chatfenster, das direkt in PowerPoint und Excel funktioniert.

Diese Designwahl zielt auf den grössten Engpass des «Kontextwechsels» in Unternehmen ab und ermöglicht es Fachleuten, ihre Decks zu verbessern, ohne aktive Formelverknüpfungen zu unterbrechen oder ihre zentralen, sicheren Dokumentenumgebungen zu verlassen.

Das Software-Framework basiert auf zwei primären Startfunktionen, die in der thinkcell AI Suite eingeführt wurden und entwickelt wurden, um Präsentationen schneller zu gestalten, ohne den Benutzer zu zwingen, die redaktionelle oder gestalterische Urheberschaft aufzugeben:

1. KI-Folien Generierung

Benutzer können einfache Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache verwenden, um komplexe Daten Frameworks, benutzerdefinierte Folienlayouts oder ganze Präsentationsdecks von Grund auf neu zu erstellen.

Das System analysiert Informationen aus einer Vielzahl von Rohdaten, darunter

Angehängte Texte

Unternehmenseigene PDFs

Live-Websuchen

Verknüpfte Tabellen.

Entscheidend ist, dass der Generator nicht mit blinden Annahmen arbeitet. Vor dem Rendern eines einzelnen visuellen Elements wird eine interaktive Gliederung für den Benutzer erstellt:

Bewertung,

ändern, und

ausdrücklich genehmigen.

Entscheidend ist, dass der Generator nicht mit blinden Annahmen arbeitet. Vor dem Rendern eines einzelnen visuellen Elementes wird eine interaktive Gliederung für den Benutzer erstellt. Diese kann der Nutzer dann bewerten, ändern und genehmigen, bevor die KI sich an die Arbeit macht.

Nach der Bestätigung ordnet das System die Konzepte standardmässigen PowerPoint-Formen und intelligenten Layouts zu. Dieser strukturelle Ansatz stellt sicher, dass die endgültige Ausgabe aus vollständig interaktiven Vektoren und nicht aus flachen, gesperrten Hintergrundbildern besteht.

2. KI-Folienbearbeitung per Chat

Verfeinerungen nach der Generierung werden über einen kontextbezogenes Chatfenster gehandhabt. Anstatt Grafiken nachträglich mühsam anzupassen oder eine vollständige Regeneration zu erzwingen, um kleinere Designänderungen vornehmen, interagiert die KI direkt mit den räumlichen Komponenten vorhandener Objekte.

Benutzer können den Chat im Seitenbereich anweisen, pixelgenaue Anpassungen auf einer einzelnen Folie oder der gesamten Präsentation vorzunehmen – wie zum Beispiel:

Ändern der Farbkoordinaten

Ändern von Farbprofilen

Standardisieren der Typografie

Darüber hinaus kommuniziert der Assistent auf direkte Weise mit den hochentwickelten Diagramm-Mechanismen der Software.

Mit Befehlen wie «Fügen Sie diesem Diagramm einen CAGR-Pfeil hinzu» oder «Integrieren Sie eine neue Kostenstelle» passt die KI sowohl die grafische Anmerkung als auch das zugrunde liegende Datenraster gleichzeitig dynamisch an.

Über die Folienproduktion hinaus bietet das Toolkit umfassende analytische Unterstützung in Microsoft Excel, sodass Power-User Folgendes tun können:

Abfrage von Rohdatensätzen über natürliche Sprache,

Erstellen von formelbasierten Übersichtstabellen

Darstellung der Ergebnisse in direkt über 40 verschiedenen Diagrammkategorien (z. B. Marimekko-, Wasserfall- oder Gantt-Diagramme).

Ausserdem verfügt thinkcell AI Suite über eine maschinelle Übersetzungssoftware, der mehr als 70 Sprachen unterstützt und das ursprüngliche Folienlayout beim Übersetzen der Texte beibehält.

Die Übersetzungen kann der Nutzer entweder für einzelne Folien oder die gesamte Präsentation nutzen. Dank dieser Flexibilität behalten die Endnutzer die endgültige Kontrolle über die Datenbereinigung und Eingabevalidierung.

Um laufende funktionale Rollouts und Versionsverwaltungdetails zu erkunden, können Benutzer umfassende Aktualisierungen im Release-Repository von What's New in thinkcell anzeigen.

Wettbewerber von thinkcell nach dem Launch der thinkcell AI Suite

Um einen abgerundeten digitalen Arbeitsplatz aufzubauen, müssen Einkäufer von Unternehmen bewerten, wie alternative KI-Layout-Anwendungen ihre Automatisierung strukturieren. Diese Systeme neigen entweder zu einem breiten Ökosystem-Enablement oder zu hochautomatisierten visuellem Storytelling.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot wurde als ganzheitliche Produktivitäts-Tool entwickelt, die ganzheitlich im gesamten M365-Anwendung Ökosystem arbeitet. Sein entscheidender Vorteil ist die dokumentübergreifende Intelligenz.

In PowerPoint können Benutzer Copilot befehlen, auf ein internes Word-Whitepaper, eine OneDrive-Datei oder ein freigegebenes Unternehmensprotokoll zu verweisen und es sofort in einen strukturierten Präsentationsentwurf umzuwandeln.

Abhängig vom Kontext Ihrer breiteren Unternehmens-Cloud kann Copilot bei folgenden Aufgaben helfen:

Automatisierung und narrative Zusammenfassung

Vorschlag von Präsentationsthemen

Ausfüllen von Standardlayouts

Da Copilot jedoch ein universeller Schreib- und Organisationsassistent ist, bauen seine nativen Diagrammfunktionen direkt auf den Standarddiagrammkomponenten von Microsoft auf.

Für erweiterte Visualisierungen auf Managementebene – wie z. B. hochgradig angepasste Finanzpräsentationen, verknüpfte Datentabellen aus Excel mit erweiterten Verknüpfungen und Funktionen verlässt sich das System auf die manuellen Anpassungen des Benutzers.

Copilot dient als hervorragender Beschleuniger für allgemeine Büroabläufe, narrative Synthese und einfache Folienanpassungen. Hat aber bei tiefgreifenden Funktionen seine Limitierungen, die vor allem Power User schnell zur Verzweiflung bringen.

Canvas

Canva hat sich von einem vereinfachten Grafikdesign-Bereich in eine robuste visuelle Kommunikationsplattform verwandelt, die weitgehend auf KI basiert.

Mithilfe der «Magic Design»-Engine können Einzelpersonen grundlegende Textideen einreichen, um vollständige, visuell ansprechende Präsentationsvorlagen zu erhalten, die auf ihr Thema zugeschnitten sind.

Das wichtigste Kapital von Canva ist sein umfangreiches Cloud-Asset-Repository, das sofortigen Zugriff auf Millionen von visuellen Assets bietet, darunter:

Kurze Videosnippets

Professionelle Icons

Tausende Font Styles

Komplexe Motion Designs.

Die Plattform ist ganz eindeutig design-first und erlaubt es Nutzern ihre Präsentation kreativ einzubetten. Canvas Stärken liegen im visual Storytelling, was sie zu einer hochwirksamen Ergänzung macht für:

Agenturen

Marketingkampagnen

Öffentliche Keynotes

Design Portfolio.

Wenn eine Aufgabe jedoch eine genaue Datenabstimmung mit einer Finanzquelle, mathematische Achsenskalen oder die strikte Einhaltung eines starren Corporate Design-Rasters für jährliche Ergebnisberichte erfordert, stösst man in Canva schnell an seine Grenzen.

Gamma

Gamma präsentiert ein modernes Umdenken der traditionellen Präsentation. Die Webanwendung generiert vollständige Webseiten, Dokumente oder Präsentationsdecks aus kurzen Textbeschreibungen unter der Verwendung einer reaktionsschnellen Leinwand.

Die Inhalt werden in dynamischen Blöcken organisiert, die ihre Ausrichtung fliessend anpassen, wenn Layoutkomponenten hinzugefügt oder entfernt werden.

Anpassungen werden über einen dialogorientierten Designassistenten gehandhabt, der folgende Funktionen umfasst:

Neuformatierung von Abschnitten

Ersetzen von Hintergrundgrafiken

Anpassung des Layouts

Gamma ist ideal für schnelles Ideen-Wireframing, die gemeinsame Nutzung Online-Slides oder die Bereitstellung digitaler Präsentationen.

Für institutionelle Umgebungen, in denen Dateien in offline-fähigen PPTX-Formaten verteilt werden müssen, die individuelle Vektoren und Textobjekte enthalten, stellt die moderne Architektur von Gamma jedoch eine völlig andere Kategorie dar.

Beautiful.ai

Beautiful.ai konzentriert sich auf die automatisierte Gestaltung professioneller Geschäftspräsentationen. Im Mittelpunkt steht die sogenannte «Smart Slides»-Technologie, die Folienlayouts dynamisch anpasst, sobald Benutzer Inhalte hinzufügen, entfernen oder verändern.

Mithilfe des KI-Präsentationsgenerators können Nutzer aus einfachen Textbeschreibungen, Dokumenten oder bestehenden Gliederungen vollständige Präsentationsdecks erstellen. Vor der eigentlichen Generierung lässt sich die vorgeschlagene Struktur überprüfen und anpassen.

Die wichtigsten Funktionen umfassen:

Automatische Anpassung von Layouts, Abständen und Ausrichtungen

KI-gestützte Erstellung von Präsentationen

Einheitliche Anwendung von Unternehmensfarben, Schriftarten und Logos

Nutzung intelligenter Folienvorlagen

Bei komplexen, datengetriebenen Präsentationen liegt der Schwerpunkt jedoch weiterhin auf der visuellen Gestaltung und weniger auf der tiefgreifenden Analyse und Bearbeitung zugrunde liegender Datenmodelle. Für anspruchsvolle Finanzdiagramme, dynamische Excel-Verknüpfungen oder präzise Anpassungen komplexer Datenvisualisierungen bietet Beautiful.ai daher nicht dieselbe Spezialisierung wie thinkcell.

Beautiful.ai eignet sich besonders für Teams, die schnell konsistente und visuell überzeugende Geschäftspräsentationen erstellen möchten. Bei analytisch anspruchsvollen Präsentationen, in denen Datenintegrität, präzise Diagrammsteuerung und die direkte Integration in Excel entscheidend sind, bietet thinkcell einen stärker spezialisierten Ansatz.

Strategischer Konzeptvergleich

Die Auswahl der richtigen Anwendung für künstliche Intelligenz erfordert die Abbildung der typischen Datentiefe eines Unternehmens mit der erforderlichen Designumgebung. Die strukturellen Unterschiede zwischen diesen Methoden unterstreichen ihre einzigartigen Design-Philosophien:

AI Tool Strategischer Fokus Kern-Workflow-Umgebung Kernkompetenzen bei der Generierung von Inhalten thinkcell AI Suite Datengesteuerte, professionelle Diagramme, intelligente Layoutanpassung, konsistentes Corporate Design Nativer MS‑PowerPoint- und Excel-Datenbereich KI-gestützte Präsentationsgenerierung aus Texten und Excel, automatische Layoutoptimierung, Bearbeitbarer PowerPoint-Export, Chat-Bearbeitungen in natürlicher Sprache für Diagramme und Grafiken, Automatische Tabellenkalkulation und Excel Integration Microsoft Copilot Allgemeine Büroproduktivität, anwendungsübergreifende Datensynthese Integriert in Microsoft 365 Apps Schnelle Umwandlung von Word-Dateien und Cloud-Dokumenten in Entwurfs-Decks Canva Wirkungsvolles visuelles Styling, dynamische Marketing-Assets Eigenständige Webplattform und Desktop-App Umfangreiche integrierte Vorlagen Bibliotheken, umfangreiche Archiv Medien, kreatives Storytelling Gamma Agile kartenbasierten Layouts, responsive Web Präsentationen Eigenständige Cloud-Anwendung Sofortige Erstellung flüssiger, weboptimierter Layoutblöcke aus kurzen Eingabeaufforderungen Beautiful.ai Automatisierte Foliengestaltung, intelligente Layoutanpassung, konsistentes Corporate Design Cloudbasierte Präsentationsplattform mit PowerPoint-Add-in KI-gestützte Präsentationsgenerierung aus Texten und Dokumenten, zentrale Markenrichtlinien und bearbeitbarer PowerPoint-Export

Praktische Einsatzempfehlungen

Die Überprüfung der aktuellen Landschaft zeigt, dass es kein einziges universelles KI-Präsentationstool gibt. Stattdessen müssen die Bereitstellungsentscheidungen von der expliziten Natur der Daten und der Strenge des erforderlichen Formats bestimmt werden.

Visuelle Webtools wie Canva und Gamma bieten unübertroffene Geschwindigkeit und Designvielfalt für die Erstellung von Standardpräsentationen. Sie eignen sich hervorragend für schöne Keynotes, bei denen fliessende Ästhetik und Publikumsbindung die wichtigsten Kennzahlen sind.

Ökosystem-Begleiter wie Microsoft Copilot zeigen ihren Wert, wenn eine tiefe anwendungsübergreifende Integration erforderlich ist, was Zeit spart, wenn Zusammenfassungen aus langen Textdateien extrahiert und erste Entwürfe strukturiert werden.

Umgekehrt, wenn Präsentationsdecks als formale Dokumentation für wichtige Geschäftsentscheidungen dienen – wie z. B. Managementberatungen, Analysen, makroökonomisches Tracking oder detaillierte Finanzprüfungen von Unternehmen, stellt das von thinkcell entwickelte Framework die Datenintegrität in den Vordergrund.

Indem der Benutzer durch professionelle und effiziente Workflows mit der KI interagiert und jederzeit in den Kreationsprozess eingebunden ist, behält er immer die Kontrolle und kann gezielt Diagramme in natürlicher Sprache bearbeiten.